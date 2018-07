Ecco com' è lavorare in tv pur essendo un Mario Monti delle emozioni

Gasol - campione eroe : «Ecco come ho salvato Josephine» : Lei cosa ne pensa? 'Non voglio entrare nel merito della politica italiana. Dico solo che nessun essere umano può restare indifferente nel veder morire la gente annegata. Se c'è malaffare intorno all'...

LETTURE/ Da Omero a San Paolo - Ecco come non farsi trascinare dall'ira : Anche i santi, cominciando da Paolo, cedevano spesso all'ira, ma sapevano come evitare che li trascinasse nell'odio e nella cattiveria. Una sfida per tutti, pittori e poeti. LAURA CIONI(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Tenerezza, accogliere la verità senza farsene padroniLETTURE/ Da Piccarda Donati a Manolin, quei "canti" di un'amicizia fedele

'Il ragno violino? Pensavo a una zanzara - Ecco come mi ha ridotta' : di Lorena Loiacono 'È stata una brutta disavventura, ancora ne porto le conseguenze'. Isabella Onofrii, di Monte Mario, è una delle vittime del ragno violino , la specie aracnide il cui nome ...

Veronica Maya / Ecco perché rifiuta tutti i reality : la famiglia - il compleanno e il successo su Rai 1 : Veronica Maya, che ha recentemente compiuto 41 anni, ha scelto di allargare la famiglia regalandosi un cucciolo. Protagonista nelle mattine di Rai 1, continua a rifiutare tutti i reality...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:33:00 GMT)

Sacra Sindone - l'antropologo Borrini : "Ecco come l'abbiamo studiata" / VIDEO : La Spezia, 18 luglio 2018 - E' spezzino il professore dell'università di Liverpool balzato agli onori della cronaca negli ultimi giorni per i risultati di una ricerca che nega l'autenticità della Sacra Sindone . Matteo Borrini , 38 anni, originario del piccolo borgo di Cadimare ed ex docente alla facoltà di ...

Tour de France : Ecco come il meteo influisce sulle corse e sui corridori : Il Tour de France è forse l’evento sportivo più faticoso sulla Terra: un viaggio su due ruote di quasi un mese attraverso diversi Paesi, 500 città e su e giù per molteplici tratti in montagna tra le Alpi Francesi, i Pirenei e il Massiccio Centrale. Il meteo svolge inevitabilmente un ruolo in alcuni punti di una corsa, soprattutto quando alcune tappe hanno una lunghezza superiore a 160 km. Con simili distanze le condizioni possono cambiare ...

Inter - nuova partnership commerciale. Ecco Crédit Agricole - accordo triennale : le cifre dell'accordo : L'Inter stringe un nuovo accordo commerciale con Crédit Agricole, main sponsor anche della nazionale francese campione del mondo. La natura dell'intesa prevede un contratto triennale a poco meno di due milioni di euro per ogni stagione.

COPASIR - LORENZO GUERINI ELETTO PRESIDENTE/ Ecco la composizione del Comitato parlamentare : COPASIR, ELETTO PRESIDENTE LORENZO GUERINI: otto preferenze per l'esponente del Partito Democratico, i suoi vice saranno Urso di Fdi e Dieni del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:05:00 GMT)

Luigi Di Maio assume la sua amichetta come segretaria al ministero : Ecco il maxi-stipendio : 'Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura'. Luigi Di Maio sbotta dopo aver visto la notizia pubblicata dal quotidiano diretto da Alessandro ...

Bce - Ecco come il Quantitative easing ha ridotto le disuguaglianze nell’Eurozona : Al contrario, e diversamente dal pensiero prevalente nell’immaginario collettivo, le mosse della Banca centrale europea degli ultimi anni hanno ridotto la disuguaglianza del reddito delle famiglie nell’area dell’euro e, in maniera più marginale, hanno diminuito anche il gap della ricchezza...

Donna morsa dal ragno violino : 'Ecco come mi ha ridotta' : di Lorena Loiacono 'Sono precipitata in un incubo, per la puntura di un ragno': a parlare è una vittima del ragno violino. E non è l'unica. Ieri, dopo l'allarme lanciato da Leggo, tanti i lettori che ...

Ragno violino a Roma - la testimonianza choc : 'Ecco come mi ha ridotta' : 'Sono precipitata in un incubo, per la puntura di un Ragno': a parlare è una vittima del Ragno violino. E non è l'unica. Ieri, dopo l'allarme lanciato da Leggo, tanti i lettori che hanno scritto per ...

[[L'inchiesta] Altro che Messina Denaro - al comando di Cosa Nostra è tornata la Cupola. Ecco il documento che svela chi comanda : A Palermo, qualche giorno fa l'arresto di Giuseppe Corona,finito in carcere per riciclaggio per le indagini del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinate dalla procura, e che hanno fotografato ...

Nuovo polo scolastico a Marina e tre parchi : Ecco come cambierà Carrara : Marina di Carrara - Il Nuovo polo scolastico di viale da Verrazzano è stato inserito nel Piano operativo comunale insieme a tre parchi: area umida della Fossa Maestra, Padula, Villa Ceci. Il documento ...