Eccezionale rinvenimento archeologico | una tomba monumentale picena

(Di giovedì 19 luglio 2018) Nelle Marche torna alla luce un sepolcro di alto rango grazie a archeologi dell’Università di Bologna Bologna. Una, di età orientalizzante, riferibile al VII secolo a.C, che ospita i resti di un personaggio d’alto rango, è stata scoperta da un team di archeologi del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna, in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, nel corso della campagna di scavi e ricerche nella zona di Nevola a Corinaldo, in provincia di Ancona. L’permetterà di scrivere nuove pagine della storia e dell’archeologia marchigiana così come del popolamento dell’Italia pre-romana. I dati raccolti dagli archeologi descrivono con precisione l”originaria presenza di una sepoltura, forse un tumulo, circondata da ...