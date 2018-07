e-SIM su iPhone 2018

Nuovi ipotetici colori per i prosSIMi iPhone 2018 : Quest'anno il mondo Apple pare proprio avere grandi aspettative per i Nuovi modelli di iPhone, infatti la prima grande novità è che verranno presentati ben tre modelli di iPhone e non due come nei precedenti anni, ma la vera rivelazione la si avrà nei colori dei prossimi smartphone. Infatti secondo un'ipotesi dell’analista Ming-Chi Ku pare proprio che Apple voglia proporre nuove colorazioni per i suoi telefoni, proprio come fece nel 2013 con ...

È arrivato il momento di un iPhone dual SIM : Un po’ di tempo fa ero a Hong Kong per lavoro. Stavo provando un telefonino e, al posto del mio iPhone X, stavo usando uno Zenfone 5 di Asus. Ottimo apparecchio tra l’altro e con un prezzo azzeccatissimo, ma il punto non è questo. Sono abituato a usare gli iPhone dal primo modello del 2007 e sono più produttivo con le app che nel corso del tempo ho comprato e imparato a usare. Ma a Hong Kong mi sono trovato per la prima volta ...

Tutti i modelli - colori e il prezzo iPhone X 2018 : sarà perfino dual SIM? : Come sarà l'iPhone X 2018? Ci saranno almeno tre modelli come successori dei tre esemplari 2017? Il noto analista Ming-Chi Kuo ha appena pubblicato un rapporto in cui dettaglia la prossima generazione dei melafonini che potrebbe stupire per non pochi aspetti. Secondo quanto riportato pure dal sito di settore 9to5Mac, ecco che il prezzo dell'iPhone X Plus, quello cioè con schermo OLED da ben 6,5 ??pollici, dovrebbe assestarsi sui 1000 ...

IPhoneX 2018 dual SIM - confermate le indiscrezioni : ...oppure se deciderà di inserire il dual-SIM in tutti e tre i nuovi modelli iPhone X 2018 non ci resta che aspettare gli ultimi giorni di settembre quando l'azienda statunitense svelerà al mondo i ...

Alcuni iPhone 2018 potrebbero includere una SIM virtuale e una fisica : Stiamo ovviamente facendo solo delle supposizioni in quanto sarà Apple stessa a darci le certezze nel mese di settembre, quando i nuovi iPhone verranno presentati al mondo. Vi piacerebbe un iPhone ...

iPhone 2019 : caleranno i prezzi. Scelta dettata dal prosSIMo Surface Andromeda? : Nel corso del prossimo autunno, dovrebbero “spuntare” i nuovi iPhone 2019, che andranno a sostituire l’attuale iPhone X. E si vocifera di tre diversi modelli, che si distingueranno principalmente in funzione della diversa diagonale del display: dai 5,8 pollici del più piccolo, ai 6,5 pollici del più voluminoso, passando per una versione intermedia con display da 6,1 pollici. I rumor riguardano anche i prezzi: il dispositivo più piccolo dovrebbe ...

PrimisSIMi dettagli su LG V40 : con features killer di iPhone X e Huawei P20 Pro : Potrebbe essere investito da buone novità il prossimo LG V40, successore del fortunato LG V30 e fratello quasi coetaneo di LG G7 ThinQ. L'ultimo rumor, proveniente da una fonte che si è dichiarata vicina alle vicende della casa coreana, ci rivela della presenza a bordo di ben 5 fotocamere, due poste sul frontale e tre sul posteriore. Chiari i richiami, nel primo caso, ad iPhone X, ed alla sua True Depth Camera (utile al riconoscimento ...

Che prezzi per i prosSIMi iPhone 2018? Possibile trend positivo : Quali potrebbero essere i prezzi dei prossimi iPhone 2018? Come riportato da 'PhoneArena.com', l'osservatore Kou, molto al dentro delle questioni inerenti la mela morsicata, ha affermato che il successore di iPhone X, quello con schermo OLED da 5.8 pollici, potrebbe avere un costo compreso tra gli 800 ed i 900 dollari, in base allo spazio di archiviazione. iPhone X Plus (pannello OLED da 6.5 pollici) potrebbe costare dai 900 ai 1000 dollari, ...

Apple al risparmio : il nuovo iPhone sarà un SIMil X molto più economico : (Foto: @Onleaks, @Mysmartprice) Da mesi ormai sappiamo che questo autunno saranno presentati da Apple tre nuovi iPhone. In Rete negli ultimi mesi sono emerse fior di indiscrezioni che hanno raccontato di tre dispositivi con design simile a quello di iPhone X: un modello da 5,8 pollici con schermo oled, un modello premium di taglia xl con display oled da ben 6,5 pollici e un economico modello con pannello lcd di dimensioni intermedie, da 6,1 ...

iPhone 2018 - nuove conferme sulla carica rapida | Rumors e caratteristiche sui prosSIMi melafonini : iPhone 2018, arrivano conferme sulla carica rapida. Fonte foto: www.iPhoneitalia.com iPhone 2018, nuove conferme sulla carica rapida - Rumors e caratteristiche sui prossimi melafonini Tra gli ...

Il prosSIMo aggiornamento di iOs ti farà usare meno iPhone e iPad : (Foto: Maurizio Pesce) Che lo smartphone si sia trasformato negli anni da utile strumento tuttofare a spietata forza di occupazione militare dei nostri momenti liberi non è una semplice sensazione, ma un’amara verità che spesso però preferiamo ignorare. Per questo sembra che Apple sia in procinto di presentare al mondo una serie di soluzioni pensate per aiutare i suoi utenti a limitare il più possibile il tempo che passano davanti allo ...

Come controllare stato batteria iPhone e capacità masSIMa prestazioni : Apple nell’ultimo periodo si è trovata al centro di un polverone mediatico riguardo alle prestazioni dei suoi dispositivi a seguito di corposi aggiornamenti. Infatti, dopo un certo periodo non sarebbero più in grado di gestire al meglio le richieste di energia più elevate. A tal proposito Apple ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di cambiare la propria batteria al prezzo agevolato di 29€. Ma la novità più importante è che ...