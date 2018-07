“È lui”. Scatta il pestaggio e finisce alla gogna | il dramma di Marco e la verità

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 luglio 2018) Le prime segnalazioni sui social erano arrivate ad aprile del 2017, quando genitorirmati avevano raccontato di quella Golf grigia con un uomo a bordo pronto a fare atti osceni davanti a ragazzine incrociate tra Giulianova e Roseto, in provincia di Teramo, spesso sul ponte ciclopedonale. L’rme non era caduto nel vuoto perché la polizia, dopo aver intensificato i controlli, era riuscita ad arrestare il colpevole. Si trattava di un 45enne di Roseto, ma prima di lui un altro uomo, anche lui 45enne, era finito sui quotidiani con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.Vagnozzi, era stato picchiato da un gruppo di ragazzi all’uscita della scuola ed era finito all’ospedale, senza però aver nessuna colpa. Oggi il processo a suo carico si è chiuso, ma lo scorso anno la sua storia era finita su tutti i quotidiani e il suo nome era stato associato a ...