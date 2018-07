“È cresciuta” Alexandra di Hannover | dimenticate questa bimba | eccola a 19 anni

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 luglio 2018)di, 19il 20 luglio, ha già fatto ingresso nel mondo dell’alta società, dei gran balli di corte e dei pettegolezzi che, inevitabilmente, accompagnano ogni cosa faccia qualsiasi esponente della famiglia reale monegasca.è la quarta figlia di Carolina di Monaco e la terza di Ernst August di. Ed è la sorellastra di Charlotte Casiraghi. Unica principessa dei giovani rampolli del principato, tutti figli di padri senza titolo,depossiede quello di altezza reale ed erede al trono d’Inghilterra (419esima in linea di successione) che le viene dal padre, il Principe Ernest-August. Sportiva, pattinatrice provetta con il mito di Carolina Kostner, adora moda e arte. È riservata come nessuno in famiglia, ma si è fatta notare, in punta di piedi, a tutti gli ultimi eventi mondani: dal Festival di Cannes al Ballo della Rosa, ...