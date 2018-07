È caccia a due milionari | Forse non si sono accorti di avere la schedina

Antichi romani pescatori di balene nel Mediterraneo/ Due specie scomparse dai nostri mari per la loro caccia? : Trovate ossa di balene nelel antiche fabbriche per la produzione del pesce degli Antichi romani nella zona di Gibilterra, dimostra l'esistenza dell'animale nel Mediterraneo(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:25:00 GMT)

Pioggia di duetti dei Tiromancino dopo Due destini - caccia all’artista con tutte le iniziali : In arrivo numerosi duetti dei Tiromancino dopo Due destini con Alessandra Amoroso, con la quale hanno lanciato il progetto. Il disco è atteso per il mese di settembre e potrà contare su numerose presenze illustri, che Federico Zampaglione ha già accennato sui social con una serie di indovinelli. Stando alle prime indiscrezioni che arrivano proprio da Federico Zampaglione, uno tra i brani a subire un rifacimento sarà La descrizione di un ...

Torino - caccia a due esterni : Ricca in pole : Torino - Cairo ha tracciato le linee guida del prossimo mercato granata: per i volti nuovi in mezzo al campo e in attacco ci saranno da aspettare le uscite, mentre a stretto giro di posta le mire di ...

Allarme difesa dello spazio aereo : due aerei civili perdono il contatto radio - doppio intervento per i caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di Allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un doppio intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare due velivoli civili che avevano perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Alle 12:30 circa due aerei F-2000 Eurofighter ...

Aereo perde il contatto radio - scatta l'allarme : decollati due caccia italiani : Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, in servizio di allarme a protezione dello spazio Aereo nazionale, ha intercettato un velivolo A-320 della compagnia spagnola Iberia, sulla tratta Spalato-Madrid, che...

Perso il contatto con un aereo Iberia - intercettato da due caccia : Roma, 6 lug., askanews, - Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grossetto, in servizio di allarme a protezione dello spazio aereo italliano, ha intercettato ieri sera un velivolo A-320 ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : arrivano altre due medaglie nelle bocce - Faloci a caccia della medaglia nel lancio del disco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Dopo due anni nel Pd si fa mea culpa : "Sbagliammo a cacciare Marino". Ma Orfini insiste : "Ho salvato il partito" : "Col senno di poi credo che con Marino sbagliammo... Credo che da quel giorno, e nei mesi a seguire, si sia consumata una frattura con una parte della città". Intervistato dal Foglio Luciano Nobili, deputato Pd e luogotenente romano di Renzi, Dopo due anni fa mea culpa e riconosce l'errore della caduta della giunta Marino "decisa durante una partita di biliardino con Renzi e Lotti" e "festeggiata con riso basmati e vino a casa di Lorenza ...

Emmanuel - due facce di bronzo caccia i migranti e va dal Papa : Sarà pure stata una "questione di protocollo", ma il presidente della Repubblica francese ieri è stato a Roma senza mettere piede al Quirinale. La "missione di Stato era in Vaticano", fanno sapere gli sherpa. Che confermano il colloquio tra Emmanuel Macron e il premier italiano Giuseppe Conte. Obiettivo: scorgere una "soluzione condivisa" sulla nave Lifeline prima di presentarsi da Papa Francesco senza risposte sui migranti e col peso dei ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 – Niente da fare per Sanfilippo : solo quinto. Due medaglie però sono già in cassaforte. Chamizo e Iannattoni a caccia dell’oro : Giornata dedicata alla Lotta stile libero quella odierna, con Francesco Gaddini (-65 kg), Frank Chamizo (-74 kg), Aaron Caneva (-86 kg) e Simone Innattoni (-97 kg), ma spazio anche per i ripescati della greco-romana Ignazio Sanfilippo (-67 kg) ed El Madhi Roccaro (-97 kg). Chi si aspettava un Frank Chamizo in grande forma non è stato deluso. In una giornata non proprio brillante per gli atleti azzurri ci hanno pensato lui e Simone Innattoni a ...

Abbaiavano troppo - bruciati vivi due cani in Valtellina : è caccia ai responsabili : Due cani sono stati bruciati vivi ad Albaredo per San Marco , Sondrio, , in Valtellina, probabilmente perché con il loro abbaiare arrecavano fastidio a qualcuno. La proprietaria Marzia Tarabini ha ...

caccia a due complici di Igor : Due complici, uno in Italia, l'altro in Spagna. La procura di Bologna è convinta che Norbert Feher, alias "Igor il russo", durante la latitanza abbia avuto almeno due compari. Due fantasmi, per il ...