e-bike 2018 | Canyon Spectral | ON 8 0 | la MTB elettrica per andare davvero ovunque

Giro d'Italia Handbike 2018 - terza tappa : Giagnoni e la Porcellato dominano a Prato : La maglia rosa maschile: "Emozionante gareggiare sulle mie strade, il boato appena ho tagliato il traguardo rimarrà con me per tutta la vita"

Eurobike 2018 - la finestra mondiale sul mondo delle due ruote FOTOGALLERY : Come sempre all'esterno dei padiglioni è stata organizzata un'ampia area demo dove c'era la possibilità di testare le bici e ampio spazio per spettacoli a tema con la presenza di testimonial d'...

Giro d’Italia di Handbike 2018 - Prato si prepara al grande evento : La terza tappa della nona edizione del Giro d’Italia di Handbike andrà in scena a Prato ilo 14 luglio A Prato, in Toscana, fervono i preparativi per accogliere gli oltre 80 Handbikers che si disputeranno la terza tappa del Giro d’Italia di Handbike 2018. Padrone di casa, l’atleta pratese Christian Giagnoni, vincitore assoluto di molte tappe del GIHB. “Sarà lui, insieme all’organizzazione locale – così comunica il patron del Giro ...

Giessegi Cycling Wear si rinnova e sbarca ad Eurobike 2018 [GALLERY] : GSG, azienda di abbigliamento da ciclismo “Made in Italy”, ad Eurobike 2018 rinnovata nell’aspetto Giessegi Cycling Wear, azienda di abbigliamento da ciclismo “Made in Italy”, sbarca ad Eurobike 2018, la più importante fiera internazionale di ciclismo, rinnovata nell’aspetto. Nel 2018, infatti, è stata avviata un’azione di rinnovamento dell’immagine, cominciata con un restyling del logo e proseguita con l’utilizzo di un nuovo claim ...

Mountain bike - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Gli Europei di Mountain bike si svolgeranno a Glasgow (Gran Bretagna) martedì 7 agosto. L’evento farà parte dei nuovi European Championships, competizione multisportiva che assegnerà i titoli continentali di diversi sport. Si gareggerà solamente nella disciplina olimpica del Cross Country. La location dell’evento sarà il Cathkin Braes Mountain bike Trails, situato in un’area soprelevata della città. Il programma è condensato quindi un’unica ...

Superbike - GP San Marino 2018 : Jonathan Rea sempre più dominatore dopo il round di Misano. Poco da fare per le Ducati : Jonathan Rea e ancora Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki sempre più dominatore del Mondiale 2018 di Superbike. L’appuntamento di Misano Adriatico, sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, non ha cambiato le carte in tavola.Il nordirlandese ha realizzato una splendida doppietta e ha confermato il suo status di leader della categoria senza se e senza ma. La verdona, tra le sue mani, è una moto perfetta che non ha ...

Eurobike 2018 – Colnago cambia volto per la nuova edizione : Il nuovo volto Colnago nel solco della tradizione Colnago, storico marchio di ciclismo italiano, tra i maggiori produttori al mondo di bici road, si presenta ad Eurobike 2018 rinnovato nell’immagine e nell’aspetto. Un volto nuovo e moderno per affrontare le nuove sfide di una storica azienda che da 65 anni è sinonimo di innovazione, eleganza e prestigio. Il nuovo logo, presentato ufficialmente a Friedrichshafen e che verrà utilizzato sulle ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea in fuga - +92 su Chaz Davies. Marco Melandri quinto : Jonathan Rea (Kawasaki) si conferma al comando della Classifica del Mondiale Superbike 2018 al termine del GP di San Marino. Il britannico ha realizzato una magica doppietta nel nono round di Misano Adriatico e così si ha portato il proprio vantaggio su Chaz Davies a +92 mentre Marco Melandri è in quinta piazza. Classifica Mondiale 2018 Superbike 1 Jonathan REA 370 KAWASAKI 2 Chaz DAVIES 278 DUCATI 3 MICHAEL VAN DER MARK 248 YAMAHA 4 TOM SYKES ...

Battiti Live 2018/ Seconda tappa a Lecce : navette - mezzi pubblici e 50 Obike - tutte le info (8 luglio) : Battiti Live 2018, Seconda tappa in Piazza Libertini a Lecce oggi, domenica 8 luglio: sul palco Loredana Bertè, Ghali, Luca Carboni, Mario Biondi i Dear Jack.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:59:00 GMT)

Superbike - GP San Marino 2018 : Jonathan Rea concede il bis e fa sua anche gara-2. Marco Melandri conclude in terza posizione : Sempre lui. Jonathan Rea concede il bis e fa sua anche gara-2 del GP di San Marino, sul tracciato di Misano Adriatico dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Nel nono round del Mondiale 2018 di Superbike il nordirlandese della Kawasaki, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo della prima manche, ha saputo centrare il bersaglio grosso anche in quest’occasione. L’alfiere della ZX-10RR ha preceduto ...

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv : trionfo Rea in gara 2! Melandri è terzo Gp Italia : DIRETTA Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di gara-2 del Gp Italia a Misano: cronaca e vincitore (oggi domenica 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:36:00 GMT)

Superbike - GP San Marino 2018 : il programma di oggi a Misano. Orario d’inizio e come vedere gara-2 in tv : Dopo l’intensa Gara-1 di ieri, è tempo di tornare in pista a Misano per il secondo round del Gran Premio di San Marino 2018. Alle ore 13.00, come consuetudine, saranno di scena le moto derivate di serie sul circuito “Santa Monica”, ora intitolato a Marco Simoncelli. Siamo all’ultimo appuntamento del campionato prima della lunga sosta estiva che si concluderà solamente nel weekend del 15-16 settembre a Portimao con il Gran ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv gara-2 Gp Italia Misano (oggi 8 luglio) : Diretta Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di gara-2 del Gp Italia a Misano: cronaca e vincitore (oggi domenica 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 01:15:00 GMT)

Superbike - GP San Marino 2018 : Jonathan Rea inesorabile anche in gara-1 a Misano - precede Davies e Laverty : Jonathan Rea (Kawasaki) prosegue imperterrito nel suo dominio assoluto e vince anche gara-1 del Gran Premio di San Marino 2018 della Superbike. Il campione del mondo in carica non lascia scampo agli avversari, prende il comando nella prima curva e, giro dopo giro, allunga inesorabilmente rispetto a tutti gli inseguitori. Per il nord-irlandese altri 25 pesantissimi punti che lo avvicinano ulteriormente al quarto titolo iridato consecutivo, in ...