Ducati | all' asta su eBay le Panigale V4 della Race of Champions

Ducati Panigale V4 “Race of Champions” : all’asta su eBay 12 imperdibili esemplari [FOTO] : Le 12 Ducati Panigale V4, realizzate in configurazione racing e personalizzate con le livree di ogni pilota, verranno messe all’asta a fine gara su eBay Il conto alla rovescia è ormai terminato e manca veramente pochissimo alla pacifica invasione “Ducatista” che, dal 20 al 22 luglio animerà la Riviera Adriatica e il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per il WDW2018. A identificare il momento clou dei tre giorni del WDW sarà la “Race ...

Maverick Viñales - GP Germania 2018 : ” Sono contento di come ho guidato oggi - anche se siamo ancora lontani dalle Ducati” : Lo spagnolo Maverick Viñales ha chiuso sul terzo gradino del podio il GP di Germania, nona tappa della stagione 2018 del Motomondiale. Il pilota della Yamaha è stato protagonista di una grande rimonta nella seconda parte della gara, nella quale è riuscito a salire dall’ottava piazza sino alla terza posizione, raggiunta grazie al sorpasso su Petrucci al penultimo giro. La prestazione di Viñales in gara lascia intravedere dei progressi della ...

MotoGP - GP Germania 2018 : Marc Marquez punta all’ennesima pole al Sachsenring - ma le Ducati ci provano : Siamo ufficialmente giunti al sabato del Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP. Si inizia a fare sul serio dato che saranno di scena le qualifiche che definiranno la griglia di partenza di domani. Cosa ci ha detto il venerdì del Sachsenring? Gli spunti sono stati diversi, ma non si può che mettere, come sempre, Marc Marquez nel ruolo di grande favorito per la pole position di oggi pomeriggio (la Q1 scatterà alle 14.10). Lo spagnolo sul ...

Rugby oltre le sbarre - FIR lancia il progetto ‘La palla ovale come trattamento rieDucativo dei detenuti’ : Un’iniziativa nobile quella della Fir che tenta la rieducazione dei detenuti con un progetto che rende protagonista il gioco cel Rugby “Rugby oltre le sbarre”, il progetto che porta il gioco all’interno degli istituti di pena italiani per supportare il trattamento rieducativo dei detenuti attraverso la pratica del Rugby e l’applicazione concreta dei valori istituzionali tipici della palla ovale, entra nella sua terza ...

MotoGp – Lorenzo sulla Honda già a novembre? La Ducati si interroga - Dall’Igna però ha le idee chiare : Il direttore generale della Ducati ha sottolineato come difficilmente impedirà a Lorenzo di provare la Honda nei test di Valencia in programma a novembre L’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati si concluderà al termine di questa stagione, è ufficiale infatti il passaggio dello spagnolo alla Honda HRC dove troverà nientemeno che Marc Marquez. Un dream team affascinante ma al tempo stesso difficile da gestire per la scuderia giapponese, ...

Domenicali : "Gran momento - solo la classifica non sorride alla Ducati" : ... dal 20 al 22 luglio a Misano, sarà uno show che attirerà i ducatisti da ogni parte del mondo con eventi, feste, parata in moto, spettacoli, concerti e gare in pista con i piloti Ducati MotoGP e ...

Ducati Monster 1200 25° Anniversario : l’edizione speciale celebra i 25 anni della mitica naked [GALLERY] : La Casa di Borgo Panigale ha realizzato il Monster più prezioso ed esclusivo di sempre per festeggiare i 25 anni di storia dell’iconica naked Presentato al Salone di Colonia nel 1992 ed entrato in produzione il 5 marzo 1993, il Monster ha raggiunto in pochi anni lo status di icona nel mondo delle due ruote, creando dal nulla il segmento delle naked sportive e raccogliendo attorno a sé una delle comunità di motociclisti più numerosa e fedele: i ...

Ducati Multistrada : è lei la nuova Regina dell’infernale Pikes Peak [GALLERY] : Carlin Dunne in sella alla Multistrada 1260 Pikes Peak trionfa nella prestigiosa gara in Colorado Il pilota Ducati Carlin Dunne, alla guida della nuova Multistrada 1260, si è aggiudicato la vittoria della Pikes Peak International Hill Climb 2018, la prestigiosa gara in salita svoltasi questo fine settimana sulle montagne del Colorado, riportando Ducati alla vittoria e riconquistando la corona di “King Of The Mountain”. Guidando con grinta, ...

MotoGp – Dall’Igna pentito? Il direttore generale Ducati pensa solo al presente : “ormai le cose sono andate in questo modo” : Gigi Dall’Igna, l’addio di Lorenzo alla Ducati e il futuro con Andrea Dovizioso: il direttore generale del team di Borgo Panigale pensa solo al presente La situazione in casa Ducati non è del tutto rosea: Jorge Lorenzo ha conquistato due bellissime vittorie, ma a fine anno andrà via dal team di Borgo Panigale, mentre Andre Dovizioso, l’uomo di punta della squadra italiana, confermato per i prossimi due anni, ha ottenuto a ...

MotoGp – Max Biaggi tira le orecchie alla Ducati : “che errore!” : Max Biaggi bacchetta la Ducati per essersi fatta scappare un campione come Jorge Lorenzo: il tweet del centauro romano Jorge Lorenzo è rinato! Il maiorchino sta vivendo un periodo roseo, dopo oltre un anno di fatiche e difficoltà. La prima vittoria in Ducati al Mugello, ha fatto scattare la scintilla in Lorenzo, che al Montmelò, davanti al suo pubblico da casa, ha conquistato anche la sua prima pole position in sella alla Desmosedici, per poi ...

MotoGP - le novità dei test di Barcellona : dalla Honda nera e alla Ducati con telaio rinforzato : Il giorno seguente alla vittoria di Jorge Lorenzo, molti team , a eccezione delle Ducati ufficiali, sono rimasti al Montmeló per una giornata di test. Molte le novità provate a Barcellona: un nuovo ...

MotoGP - il cavallino rampante di Francesco Baracca che unisce Ferrari e Ducati : 100 anni fa, il 19 giugno 1918, moriva Francesco Baracca , il personaggio italiano più famoso della Prima Guerra Mondiale, autentico asso dell'aviazione italiana : il Team Ducati ha deciso di ...

The Race of Champions - i grandi campioni si sfidano in sella alle Ducati Panigale V4 S [FOTO] : Una gara unica per rendere ancora più speciale la decima edizione del Raduno mondiale Ducati, in programma dal 20 al 22 luglio al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” A pochi giorni dalla conferma sulla presenza dei piloti Ducati MotoGP e SBK al wdw 2018, arriva un’altra eccitante notizia a rendere l’appuntamento assolutamente imperdibile: “The Race of Champions”. Sabato 21 luglio i piloti Ducati diventeranno protagonisti di ...