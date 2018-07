Dramma sull' A4 | morta la donna tamponata dall' attore Marco Paolini

Drammatico weekend sulle strade - 9 morti in incidenti Distrutta famiglia con bimbo 6 mesi. : Roma - Quello che si è concluso è stato un fine settimana funestato da numerosi incidenti stradali in cui hanno perso la vita 9 persone e altre 15 sono rimaste ferite, alcune in modo molto grave. Nella giornata di domenica il più grave si è verificato sulla A1 nel frusinate, dove hanno perso la vita due giovani avvocati Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il loro bambino di appena 6 mesi. Stanislao Acri, ...

Drammatico weekend sulle strade - 9 morti in incidenti : Quello che si avvia a concludersi è stato un fine settimana funestato da numerosi incidenti stradali in cui hanno perso la vita 9 persone e altre 15 sono rimaste ferite, alcune in modo molto grave. ...

Maltempo - le Drammatiche immagini dell’alluvione sulle Dolomiti : Moena irriconoscibile. Allerta Meteo massima per la pianura Padana nella sera/notte [LIVE] : 1/10 Moena ...

Il fulgore di Dony - “un film delicato” : recensione sulla pellicola Drammatica di Pupi Avati : Ci sono film che ti rimangono impressi, che ti lasciano un segno indelebile, nel cuore e nella mente. Uno di questi è Il fulgore di Dony, scritto e diretto da Pupi Avati, che già mi aveva emozionato tanto con Il papà di Giovanna. Ma qui si è davvero superato. Questa bellissima pellicola drammatica è stata trasmessa in prima tv martedì 29 maggio, nella prima serata di Rai 1. E oggi mi sento di scrivere le mie impressioni, che forse sono anche ...

Governo - i media internazionali temono per l’Europa : “Dramma italiano spiana la strada a feroce battaglia sull’Unione” : La crisi italiana minaccia l’Europa e apre la strada a una nuova battaglia sul destino dell’Unione. I media internazionali raccontano così gli ultimi avvenimenti del nostro paese, che finiscono in primo piano su siti e quotidiani stranieri. Per il Wall Street Journal si tratta di un “dramma politico che alza la posta sull’euro”, il Financial Times vede dietro l’angolo “una feroce battaglia ...

Gli occhi del mondo sull'Italia : "Dramma politico a Roma" : La crisi istituzionale in Italia campeggia sulle prime pagine dei principali giornali internazionali. Si parla di caos, crisi e fallimento dei partiti populisti. Ecco alcuni titoli. "I partiti populisti hanno...

Dramma sull'A24 - la morte della mamma dietro il gesto estremo dei gemelli : Una Clio ferma su una piazzola, con la portiera aperta, in piena autostrada. Sessanta metri più sotto, tra le sterpaglie, a poche centinaia di metri da una carrozzeria, i corpi dei fratelli Checco e Bruno...