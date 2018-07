Dopo odissea per una Tac | muore 47enne in Molise | il ministro della saluta invia Task

Migranti - Alexander Maersk a Pozzallo/ La nave ha attraccato Dopo la mezzanotte : finita l’odissea : Migranti, la nave cargo Alexander Maersk sbarca a Pozzallo: è arrivato l’ok da parte del Viminale, e l'imbarcazione con a bordo 110 profughi è approdata nel porto siciliano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:10:00 GMT)

Migranti - finisce l’odissea della nave Alexander Maersk : Dopo giorni attracca a Pozzallo : È attraccata poco dopo la mezzanotte nel porto di Pozzallo la nave danese Alexander Maersk, ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Il sindaco Roberto Ammatuna: “finisce l'incubo per i Migranti a bordo dell'imbarcazione”.Continua a leggere

Uccise il ladro : Birolo è innocente Odissea finita Dopo 6 anni "Farò il contadino - calvario inutile" : La madre e la sorella di Igor Ursu, il moldavo ventiduenne che la notte tra il 25 e il 26 aprile 2012 morì durante una rapina in una tabaccheria padovana, dovranno farsene una triste ragione. Perché ieri la Corte di cassazione ha assolto definitivamente Franco Birolo, il tabaccaio di Civé di Correzzola Segui su affaritaliani.it

Valencia attende le navi in porto Dopo nove giorni di odissea : La prima ad attraccare sarà la Dattilo con 274 profughi a bordo, seguita dalla Orione, per ultima l'Aquarius -

Cinema : '2001 Odissea nello spazio' torna 50 anni Dopo : È stato catalogato come genere di fantascienza quando invece ha affrontato l'antropologia, la scienza, la letteratura e la musica come poche altre volte è avvenuto nella storia del Cinema. Parliamo ...

Chiede maternità nel 1990 - ma ottiene indennità Dopo “soli” 28 anni | Odissea giudiziaria per 3.200 euro : Chiede maternità nel 1990, ma ottiene indennità dopo “soli” 28 anni | Odissea giudiziaria per 3.200 euro Chiede maternità nel 1990, ma ottiene indennità dopo “soli” 28 anni | Odissea giudiziaria per 3.200 euro Continua a leggere L'articolo Chiede maternità nel 1990, ma ottiene indennità dopo “soli” 28 anni | Odissea giudiziaria per 3.200 euro proviene da NewsGo.

Resta incinta nel '90 e chiede l'indennità : la riceve Dopo 28 anni di odissea giudiziaria : Giustizia 'lumaca' e rimpalli burocratici: due fattori che se messi insieme possono rendere 'biblici' i tempi di una semplice sentenza per la richiesta di un'indennità di maternità. Lo sa bene...

Chiede maternità nel 1990 - ma ottiene indennità Dopo “soli” 28 anni | Odissea giudiziaria per 3.200 euro : Chiede maternità nel 1990, ma ottiene indennità dopo “soli” 28 anni | Odissea giudiziaria per 3.200 euro Chiede maternità nel 1990, ma ottiene indennità dopo “soli” 28 anni | Odissea giudiziaria per 3.200 euro Continua a leggere L'articolo Chiede maternità nel 1990, ma ottiene indennità dopo “soli” 28 anni | Odissea giudiziaria per 3.200 euro proviene da NewsGo.

Chiede maternità nel 1990 - ma ottiene risarcimento Dopo “soli” 28 anni | Odissea giudiziaria per 3.200 euro : Chiede maternità nel 1990, ma ottiene risarcimento dopo “soli” 28 anni | Odissea giudiziaria per 3.200 euro Chiede maternità nel 1990, ma ottiene risarcimento dopo “soli” 28 anni | Odissea giudiziaria per 3.200 euro Continua a leggere L'articolo Chiede maternità nel 1990, ma ottiene risarcimento dopo “soli” 28 anni | Odissea giudiziaria per 3.200 euro proviene da NewsGo.