Donazione organi A Sassari prelievo multi-organo da unico paziente

Ispica Donazione organi - sindaco : grazie alla famiglia di Nino : Donati gli organi di Nino Cavarra, il sindaco di Ispica ringrazia la famiglia per il gesto d'amore e l'equipe dell'ospedale Maggiore di Modica

Donazione degli organi. Accordo tra la Curia di Trapani e l'Asp : I lavori sono stati conclusi da Requirez che ha sottolineato come occorra rivolgersi in particolare 'al mondo della gioventù, esaltando il senso civico della Donazione. Occorre infatti un lavoro di ...

LA CHIESA TRAPANESE A FIANCO DELL'ASP PER LA Donazione DI ORGANI : I lavori sono stati conclusi da Requirez che ha sottolineato come occorra rivolgersi in particolare "al mondo della gioventù, esaltando il senso civico della DONAZIONE. Occorre infatti un lavoro di ...

ARZIGNANO Arzignano generosa : record di dichiarazioni di volontà alla Donazione organi : ... con la presenza presso il Teatro Mattarello di volontari nelle serate del 9 marzo e del 15 novembre, prima degli spettacoli teatrali. Aido provinciale ha beneficiato di contributo straordinario, ...

Donazione organi : 63% degli svizzeri è per il consenso presunto

Sanità : prima Donazione di organi al Giglio di Cefalù : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Primo prelievo di organi all'ospedale Giglio di Cefalù (Palermo). Fegato e reni sono stati espiantati da una donna di 66 anni morta a seguito di coma anossico. "Siamo riconoscenti innanzitutto ai familiari – ha detto il responsabile dell’Unità operativa di Rianimazione

Second Life Toys - l’associazione che fa i “trapianti” ai peluche per promuovere la Donazione degli organi : La donazione di organi, attraverso il trapianto, è qualcosa di molto delicato e non sempre facile da realizzare. Spesso, inoltre, ci sono liste di attesa lunghissime, con migliaia di persone speranzose di ricevere in tempi utili un altro organo sano che sia rene, fegato, cuore, oltre che polmone o pancreas. Per richiamare l’attenzione sulla carenza di donatori di organi, con il conseguente basso tasso di trapianti eseguiti, è stata creata ...