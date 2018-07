Don Matteo 10 Anticipazioni | stasera 19 luglio 2018 | il sesto appuntamento

Don Matteo 10/ Anticipazioni 19 luglio : Tommasi e Cecchini e un “matrimonio che non s'ha da fare” (Replica) : Don MATTEO 10 torna in onda oggi, giovedì 19 luglio, in prima serata su Raiuno con la replica degli episodi dal titolo "E tu quanto vali?" e "Liberi dal male".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:25:00 GMT)

Don Matteo 10 sesta puntata : trama e anticipazioni 19 luglio 2018 : DON Matteo 10 sesta puntata. Giovedì 19 luglio 2018 torna su Rai 1 Don Matteo con le repliche della decima stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sulla sesta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don Matteo 10 sesta puntata: trama e anticipazioni 19 luglio 2018 DON Matteo 10 EPISODIO 11 E tu quanto vali? Un alunno di don Matteo, Francesco, viene travolto da un pirata della strada e perde l’uso delle ...

Ascolti tv - Don Matteo in replica batte il Wind Summer Festival : La replica della puntata di “Don Matteo 10” su Rai1 vince il prime time del 12 luglio con 2.559.000 telespettatori e uno share del 14.3% . Ascolti tv prime time Su Canale5, la seconda puntata del Wind Summer Festival ha raccolto 2.274.000 telespettatori pari al 13.6% di share. Nei dettagli della prima serata su Rai2 il film “Escape plan-Fuga dall’inferno” ha segnato 1.652.000 spettatori con l’8,7 %di share, ...

Ascolti TV | Giovedì 13 luglio 2018. Don Matteo 14.3% - Summer Festival 13.6% : Anna Tatangelo al Wind Summer Festival Su Rai1 – dalle 21.35 alle 23.41 – la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.559.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.28 alle 0.10 – la seconda puntata del Wind Summer Festival ha raccolto 2.274.000 spettatori pari al 13.6% di share (presentazione di 13 minuti: 2.285.000 – 11.9%). Su Italia 1 Frozen ha raccolto davanti al video 1.208.000 ...

Replica Don Matteo 10 : info streaming puntata di oggi 12 luglio 2018 su RaiPlay : Giovedì 12 luglio 2018 andrà in onda su Rai Uno alle ore 21.25 la Replica di Don Matteo che vede come protagonista Terence Hill, il parroco più famoso d'Italia. Ancora una volta la Rai sa come intrattenere il suo pubblico e offrire un' adeguata concorrenza a Canale 5 che prevede la messa in onda di Wind Summer Festival. Il simpatico prete di Spoleto, infatti, da sempre riesce a far registrare ottimi ascolti e questa sera due sono i nuovi casi ...

Don Matteo 10 quinta puntata : trama e anticipazioni 12 luglio 2018 : DON Matteo 10 quinta puntata. Giovedì 12 luglio 2018 torna su Rai 1 Don Matteo con le repliche della decima stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sulla quinta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don Matteo 10 quinta puntata: trama e anticipazioni 12 luglio 2018 DON Matteo 10 EPISODIO 9 L’amore a chilometro zero. Valentina viene trovata in fin di vita. La ragazza è cresciuta nella casa famiglia di ...

Don Matteo 10 in replica : anticipazioni episodi 12 luglio : Quinto appuntamento con le repliche di Don Matteo 10, la decima stagione della fiction campione di ascolti di Rai1, giovedì 12 luglio alle 21.25: due nuovi casi attendono il prete detective e il maresciallo Cecchini. Don Matteo 10, le repliche: anticipazioni trama 12 luglio episodio 9, “L’amore a chilometro zero”. I Carabinieri e don Matteo indagano sull’aggressione ad una ragazza cresciuta nella casa famiglia di suor Maria. Nel frattempo, ...

