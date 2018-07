Domenica senz'acqua in alcune zone di Roma : Roma, 19 lug. -, AdnKronos, - Acea ATO 2 comunica che per effettuare lavori di manutenzione straordinaria su un'importante condotta nel tratto di via Tiburtina che va dall'incrocio con via dei ...

Domenica la Fausto Coppi Cuneo-Cuneo - piazza Galimberti senza nessuna auto : La 31esima edizione della granfondo internazionale "Fausto Coppi - Officine Mattio" parte da Cuneo Domenica 8 luglio . Il numero massimo di partecipanti, 2600, è stato raggiunto e la manifestazione ha ...

Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In / "Progetto fallimentare - senza contenuti e asettico" : Domenica In, Claudio Lippi demolisce Cristina Parodi e Domenica In in un'intervista per Spy: "Un fallimento, senza contenuti. Le ho scritto un sms per dirle che..."(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 22:30:00 GMT)

Tennis - Roland Garros 2018 : i risultati di Domenica 27 maggio. Alexander Zverev e Dimitrov avanzano senza problemi. Bravissimo Berrettini : Si è conclusa la prima giornata di incontri del tabellone maschile del Roland Garros 2018 e non ci sono state grosse sorprese. I big chiamati in causa hanno risposto presente, offrendo prestazioni convincenti. C’era attesa per l’esordio della testa di serie n.2 del torneo, il tedesco Alexader Zverev che, nell’ultimo incontro in programma sul Suzanne Lenglen, affrontava il lituano Ricardas Berankis (n.92 del mondo). Ebbene, il ...

La politica senza volto : ecco la cover in edicola Domenica 27 : L'incredibile storia di Piera Aiello, deputata testimone di giustizia contro la mafia sulla copertina del nuovo numero

Domenica LIVE/ Video - Barbara D'Urso - frecciatina all'ex di Al Bano : "Faremo il famoso 22% anche senza Romina" : DOMENICA LIVE, anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento di oggi 20 maggio 2018: Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci da Barbara D'Urso e tanto Grande Fratello.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:50:00 GMT)

SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO BARBARA D'URSO / "Con Milly si lavora senza l'ossessione dello share" (Domenica in) : SELVAGGIA LUCARELLI non ci sta ed è pronta a dare battaglia non solo a Luigi Favoloso, ma anche a BARBARA D'URSO. Oggi la giornalista sarà ospite a Domenica in(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:34:00 GMT)

Loredana Lecciso/ Cambio di look dopo la fine con Al Bano : "Senza extension" (Domenica Live) : Loredana Lecciso continua a ricevere accuse in tv e a trovarsi al centro del gossip insieme ad Al Bano e Romina. Oggi sarà ospite nella puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:13:00 GMT)