Dl terremoto è legge | ok definitivo bipartisan dalla Camera

Decreto terremoto - spunta emendamento “salva abusi”. Legambiente : “Stralciarlo”. M5S : “Solo alleggerimento burocratico” : Legambiente chiede di cancellare l’emendamento perché “crea un pericoloso precedente per ogni intervento ricostruttivo a seguito di calamità naturali”. Il capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, che l’ha firmato, parla di “disarmante opera di mistificazione fatta oggi da Repubblica“, che ha sollevato il caso con un articolo di Sergio Rizzo intitolato Arriva il condono salva abusi per le ...

Il Senato ha dato il via al decreto legge sul Terremoto in Centro Italia, recante misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell'agosto 2016, con 204 voti favorevoli, 1 contrario e 56 astenuti. Il 16 luglio prossimo il decreto approderà alla Camera.