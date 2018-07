Dl dignità : Renzi - Di Maio? Ministro disoccupazione : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Il Ministro Di Maio si è arrabbiato con i tecnici perché hanno certificato che il suo Decreto Legge che ha prodotto con grandi sforzi porterà alla perdita di 80.000 posti di lavoro in dieci anni. E la cosa incredibile è che quel dato è inserito nella relazione di Di Maio, non negli interventi dell’opposizione. Non è un complotto, è una confessione!”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“è ...

Pd - Delrio sta con Franceschini : “Dialogo col M5s utile al Paese”. Ma i renziani : “Decreto dignità? Dibattito assurdo” : Dario Franceschini nel Pd non è solo. Salvini e i Cinquestelle non sono la stessa cosa, ha detto lunedì dopo aver incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala, e semmai c’è bisogno di far emergere le contraddizioni “in questo schieramento così improbabile”. Lo spartito non è così diverso dalla risposta che oggi Graziano Delrio, un altro ministro dei governi renziani, ha dato ad Agorà Estate, su Rai3. “Io penso che noi ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dal vero orientamento del dl dignità agli sprechi dell’Air Force Renzi : E’ vero che il decreto Dignità varato dal ministro Luigi Di Maio farà perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro e rovinerà la nostra economia? E’ vero come dice Matteo Salvini che la sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega Nord è una sentenza politica per colpire la Lega al governo? E’ vero quel che dice Matteo Renzi che il contratto pubblicato dal Fatto Quotidiano sul suo aereo ...

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio su Dl dignità : “Si chiama decreto disoccupazione - lavoro in nero o gelosia” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio, criticando il decreto Dignità voluto dal ministro del lavoro: "Lo potete chiamare decreto disoccupazione, lavoro in nero o gelosia perché Di Maio era geloso della visibilità di Salvini e ha puntato i piedi su una serie di norme nelle quali invece di colpire la disoccupazione si va a colpire chi produce posti di lavoro".Continua a leggere