Scontro totale sul Dl dignità. Boeri : «Chi dovrebbe difendermi mi minaccia». Salvini : «Se vuole fare politica si candidi» : Botta e risposta politico sugli effetti del decreto dignità. Il presidente dell’Inps Boeri replica al ministro del Lavoro Di Maio e a quello dell’Interno. Tutto nasce dalle stime sul calo dei posti di lavori per effetto delle norme contenute nel decreto. Boeri rilancia, definendo gli 8mila posti persi un dato «ottimistico». E aggiunge: «Non accetto l’idea che l’incarico di presidente dell’Inps debba in tutto e per tutto sposare le tesi del ...

Dl dignità - Boeri attacca Di Maio : "Perso il contatto con la crosta terrestre" : "Io personalmente non sono affatto contrario allo spirito" del decreto legge dignità. Lo ha detto Tito Boeri in audizione nella Commissione Finanze e Lavoro della Camera. Ma su quella stima che ha portato al duro scontro tra Di Maio e il vertice dell'Inps, il presidente dell'Ente non fa passi indietro. Essere d'accordo con lo spirito di un decreto, ha detto, "non mi esime dal fare i conti con la realtà che, spesso, ci impone delle scelte fra ...

Dl dignità - Boeri : «Stima di 8mila posti di lavoro persi è ottimistica» : Botta e risposta politico sugli effetti del decreto dignità. Il presidente dell’Inps Boeri replica al ministro del lavoro Di Maio. Tutto nasce dalle stime sul calo dei posti di lavori per effetto delle norme contenute nel decreto. Boeri rilancia, definendo gli 8mila posti persi un dato «ottimistico». E aggiunge: «Non accetto l’idea che l’incarico di presidente dell’Inps debba in tutto e per tutto sposare le tesi del Governo in carica»...

Decreto dignità - Boeri smonta la teoria della manina : “Relazione tecnica sei giorni prima della trasmissione al Colle” : “L’Inps ha condotto le stime su dati quasi interamente forniti dal Ministero del Lavoro e ha avuto due giorni a disposizione per effettuare le stime, una volta ricevuti i dati dal Ministero. Inoltre, la Relazione tecnica con la stima dell’impatto occupazionale negativo” del Decreto dignità “è pervenuta al Ministero una settimana prima della trasmissione del provvedimento alla Presidenza della Repubblica”. Lo ha ...

Decreto dignità - Boeri : “Io non sono contrario. Come presidente dell’Inps faccio i conti con la realtà” : “Affermare che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico significa perdere sempre più contatto con la crosta terrestere”. Lo afferma il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in audizione nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera, in risposta alle dichiarazioni del ministro, secondo cui la stima contenuta nella relazione tecnica che accompagna il dl dignità, sulla perdita di 8.000 posti di lavoro, è una valutazione ...