Dl dignità | Boeri | 8mila posti in meno in un anno? Stima ottimistica

Tito Boeri in tre mosse stende Di Maio sulle polemiche per i numeri Inps finiti nel Decreto dignità : In tre mosse il presidente dell'Inps, Tito Boeri, stende Luigi Di Maio sulla questione del Decreto Dignità che secondo le previsioni dell'istituto previdenziale finirebbe per aumentare la disoccupazione e il precariato invece che ridurli. In un audizione alla Camera ha messo in fila i fatti che vanno a smontare la ricostruzione del neoministro del Lavoro. In primis, i dati Inps che prevedono una riduzione di 8mila contratti a tempo ...

Lavoro - Boeri contro Di Maio : meno posti già attesi nel Decreto dignità : Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, spiega come la stima di 8 mila posti di Lavoro in meno all’anno con la stretta sui contratti a termine. E definisce «addirittura ottimistiche» le previsioni sui posti che si perderanno

Decreto dignità - l’audizione di Tito Boeri : “La stima di 8 mila posti persi è ottimistica” : «Le stime dell’Inps possono apparire addirittura ottimistiche se si tiene conto che ai lavori in somministrazione vengono estese tutte le restrizioni stabilite dal Decreto per i contratti a tempo determinato». Lo ha detto il presidente dell’Inps Tito Boeri in audizione sul Decreto dignità davanti alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera a pro...

Boeri oggi in Parlamento sul dl dignità. E dopo l'Inps lo scontro per Di Maio è con Confindustria : Gli industriali fanno appello ai parlamentari chiedendo modifiche. Il presidente del Consiglio Conte disponibile: 'introdurremo qualche meccanismo incentivante per la trasformazione dei contratti da ...

Decreto dignità - si infiamma lo scontro : oggi occhi puntati su Tito Boeri : Teleborsa, - Non si placano le polemiche sul Decreto dignità , ormai da giorni al centro della bufera. oggi si prospetta l'ennesima giornata calda con la replica di Tito Boeri in audizione dinanzi ...

Le due spine di Di Maio. Boeri annuncia battaglia in Commissione sulle stime del decreto dignità. E s'avanza l'ombra dell'ostruzionismo : Davide Tripiedi esce dall'Aula della Camera e si infila nel corridoio fumatori di Montecitorio. Accende una sigaretta. La scena si ripete ancora, e ancora, e ancora. Il vicepresidente della Commissione Lavoro del Movimento 5 stelle è anche il relatore del decreto Dignità. Camicia stazzonata, telefono attaccato all'orecchio. "Dobbiamo audire quattro esperti, poi anche Confcommercio, che dici?". Ascolta l'interlocutore dall'altra ...

Dl dignità - audizione Boeri alla Camera giovedì alle 17 - 30 : Roma, 17 lug., askanews, - giovedì 19 luglio, alle ore 17.30, le Commissioni riunite Finanze e Lavoro, presso la sala del Mappamondo di palazzo Montecitorio, svolgeranno l'audizione del Presidente ...

Boeri : 'Non faccio politica e non lascio'. FI e Pd : no iter veloce per dl dignità : Ho un mandato, e lo porto a termine...": così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in un colloquio con Repubblica in cui è tornato sulle polemiche con il governo."Accusarmi di fare politica e' una ...

Dl dignità - Boeri : 'Non faccio politica - dico ciò che penso' : Ho un mandato, e lo porto a termine...": così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in un colloquio con Repubblica in cui è tornato sulle polemiche con il governo."Accusarmi di fare politica e' una ...

Dl dignità. Di Maio : questione Inps va ancora chiarita. Boeri : non faccio politica - sciocchezze : Boeri poi nega - in una intervista a La Repubblica - qualsiasi tipo di attrito con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e respinge seccato le accuse "di fare politica". "Sono solo schiocchezze - ...

Il decreto dignità divide l'Inps. Il presidente del consiglio di vigilanza : "Boeri va oltre i suoi compiti istituzionali" : "Non c'è nessun disegno politico da parte di Tito Boeri contro questa maggioranza. S'intrometteva e criticava pure quando c'era Renzi. In questo bisogna riconoscergli coerenza. Lui ritiene che dalla postazione di presidente dell'Inps sia legittimato a fare proposte. Non si accorge che va oltre, che entrando nel dettaglio finisce per confliggere con scelte che sono della politica". A dirlo è Guglielmo Loy, presidente del consiglio ...

BOERI - M5S CONTRO SU DL dignità : DI MAIO "SU DIMISSIONI..."/ Delrio : "Polemica Governo-Inps cosa mai vista" : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:14:00 GMT)

Dl dignità - verso audizioni Boeri e Di Maio in commissione : Roma, 16 lug., askanews, - Già domani il presidente dell'Inps, Tito Boeri, potrebbe essere audito nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera sul dl dignità. Successivamente sarà la volta del ...