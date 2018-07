Djokovic esalta Nadal | parole al miele per lo spagnolo | “Rafa è il più grande lottatore

Wimbledon – Djokovic esalta Kevin Anderson : “top player su tutte le superifici. Federer ha giocato al meglio ma…” : Novak Djokovic ha esalta to il talento di Kevin Anderson , fresco vincitore dei quarti di finale di Wimbledon contro Roger Federer : secondo Nole il sudafricano è un top player Uno dei risultati più inaspettati di Wimbledon è stato, senza ombra di dubbio, quello legato all’eliminazione di Roger Federer . Il campione svizzero è stato battuto nei quarti di finale da Kevin Anderson , dopo una maratona durata oltre 4 ore di gioco. La rimonta ...

Internazionali d’Italia – Nadal esalta Fognini e ammete : “ero nelle sue mani. Ora Djokovic? Preferirei di no perchè…” : Dopo la vittoria sofferta su Fognini nei quarti degli Internazionali d’Italia, Rafa Nadal ha esaltato il gioco espresso dall’azzurro particolarmente nel primo set Quest’oggi è terminato il percorso di Fabio Fognini negli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Rafa Nadal nei quarti di finale in rimonta. Fognini è riuscito a strappare il primo set allo spagnolo, salvo poi subire la rimonta del ...