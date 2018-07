Disponibili biglietti Leolandia in regalo per anniversario | bufala o occasione gratis?

Iron Maiden a Trieste con Legacy of The Beast World Tour : scaletta e prezzi degli ultimi biglietti Disponibili : Gli Iron Maiden a Trieste si esibiranno domani, martedì 17 luglio, per l'ultimo degli appuntamenti in programma in Italia quest'anno. I biglietti per il settore Standing 1/Prato 1 sono esauriti ma è ancora possibile acquistare su TicketOne.it e presso i punti vendita autorizzati i biglietti nel settore Standing 2 / Prato 2 al prezzo di € 74,75 per posto unico intero non numerato (in piedi). L'evento degli Iron Maiden a Trieste si terrà in ...

Rainbow Six Siege : Disponibili i biglietti per il nuovo Six Major Paris. Tra un mese si potrà assistere alla sfida tra una selezione delle sedici migliori squadre : Ubisoft annuncia che fra un mese i fan potranno assistere alla sfida tra una selezione delle sedici migliori squadre di Tom Clancy's Rainbow Six nel Six Major Paris, che si terrà dal 17 al 19 agosto a Parigi, in Francia. Anche se i pass Diamond sono stati esauriti in poche ore, grazie a una nuova serie di biglietti sarà ora possibile acquistare gli ultimi pass Standard di 3 giorni al prezzo di 60 €. Il Six Major Paris è il maggior evento ...

Ancora Disponibili i biglietti per il PUBG Global Invitational 2018 : PUBG Corporation (PUBG Corp.), ha annunciato che ci sono Ancora biglietti disponibili per il PUBG Global Invitational 2018 (PGI 2018).Il PGI 2018, primo torneo mondiale di esport organizzato da PUBG Corp., si svolgerà presso la Mercedes-Benz Arena di Berlino dal 25 luglio al 29 luglio e metterà in campo le migliori 20 squadre professionistiche di PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) provenienti da tutto il mondo, che si affronteranno per ...

Scaletta degli Iron Maiden a Milano - il 9 luglio all’Ippodromo del Galoppo : ultimi biglietti Disponibili e orari : Gli Iron Maiden a Milano stasera, lunedì 9 luglio 2018. Il primo dei due concerti della band in Italia quest'anno avrà inizio alle ore 20.50 ma il gruppo sarà anticipato da alcune band di apertura. Gli opening act The Raven Age si esibiranno alle ore 18.15 e il chitarrista Mark Tremonti (Alter Bridge e Creed) è atteso sul palco alle ore 19.30. I cancelli apriranno alle ore 17.00. Gli Iron Maiden a Milano si esibiranno alle ore 20.50 ...

Scaletta di Caparezza a Milano - all’Ippodromo di San Siro il 3 luglio : ultimi biglietti Disponibili e mezzi di trasporto : Caparezza a Milano stasera, martedì 3 luglio, si esibirà all'Ippodromo Snai di San Siro, in occasione del Milano Summer Festival. I biglietti ancora disponibili sono acquistabili su Ticketone.it al prezzo di 28,75 euro (posto unico intero non numerato, in piedi). L'evento di Caparezza a Milano fa parte del tour Prisoner 709, iniziato il 27 giugno da Lucca. Proseguirà fino al 2 settembre quando è atteso l'ultimo dei concerti a Treviso dopo ...

NEGRAMARO - CONCERTO ROMA/ Stadio Olimpico - biglietti Disponibili - scaletta e informazioni viabilità : NEGRAMARO, CONCERTO allo Stadio Olimpico di ROMA oggi, sabato 30 giugno: scaletta, orari e biglietti ancora disponibili. Nuovi problemi audio per la band salentina?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Carlos Santana a Milano il 28 giugno : info utili e ultimi biglietti Disponibili per l’Ippodromo Snai di San Siro : Carlos Santana a Milano si esibirà stasera, giovedì 28 giugno. L'evento è atteso presso l'Ippodromo Snai di San Siro e gli ultimi biglietti ancora disponibili su Ticketone.it al prezzo di 58,65 euro, nell'area del parterre non numerato. Il concerto si inserisce tra gli eventi del Milano Summer Festival. In base alle disposizioni ministeriali sulla Pubblica Sicurezza, all'ingresso saranno posizionati metal detector e ci sarà un accurato ...

LP ad Ancona dopo il concerto annullato a Roma : info utili e ultimi biglietti Disponibili : LP ad Ancona, oggi in Italia per il primo dei concerti estivi nella penisola. Si sarebbe dovuta esibire a Roma nella serata di ieri, martedì 26 giugno, ma il volo Alitalia annullato l'ha costretta a cancellare l'evento in quanto non sarebbe arrivata in tempo per sostenere la serata all'Auditorium Parco della Musica. Lo staff della cantante ha annunciato che, a causa della cancellazione del volo da Los Angeles a Roma, l'evento di LP del 26 ...

Scaletta di Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour : orari e ultimi biglietti Disponibili : Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour 2018: questa sera la cantante sarà in concerto per la prima volta in Italia per l'unica data italiana della Tournée. Demi Lovato si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, in uno show attesissimo e richiestissimo dai fan. La cantante ex sTellina Disney presenterà al pubblico italiano il nuovo album rilasciato lo scorso settembre, Tell Me You Love Me, anticipato dai ...

PEARL JAM - CONCERTO ROMA/ Stadio Olimpico : scaletta e orari. Biglietti ancora Disponibili (26 giugno) : PEARL Jam, CONCERTO ROMA allo Stadio Olimpico oggi, martedì 26 giugno 2018: scaletta, orari e ultimi Biglietti disponibili per i fans di Eddie Vedder.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 04:20:00 GMT)

Cesare Cremonini all’Olimpico di Roma - ritiro biglietti e ultime Disponibilità su TicketOne : Cesare Cremonini all'Olimpico di Roma, si esibirà questa sera, sabato 23 giugno. Il concerto fa parte dl tour negli stadi italiani iniziato dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro ed è la terza tappa dopo il trionfo a San Siro. Dopo l'evento di oggi a Roma, Cesare Cremonini è atteso nella sua città Natale, Bologna, per un concerto conclusivo allo Stadio Dall'Ara il 26 giugno. Il concerto di Bologna ha fatto registrare il tutto esaurito in ...

Scaletta dei Nickelback al Forum di Assago il 19 giugno - ultimi biglietti Disponibili per l’unico concerto in Italia : I Nickelback al Forum di Assago il 19 giugno saranno in concerto nel palazzetto per l'unica data attesa in Italia quest'anno. La scelta della città che ospiterà il gruppo ricade ancora una volta su Milano che accoglie già dalle prime ore del giorno schiere dei fan dei Nickelback al Forum di Assago. In Scaletta non mancheranno i brani dell'ultimo disco di inediti, in aggiunta alle canzoni più apprezzate del repertorio del gruppo, per due ore ...

Scaletta di Paolo Conte a Roma - doppio concerto alle Terme di Caracalla 14 e 15 giugno : ultimi biglietti Disponibili su TicketOne : Paolo Conte a Roma è atteso per un doppio concerto questa sera e domani. Giovedì 14 e venerdì 15 giugno, il cantautore sarà in concerto alle Terme di Caracalla di Roma per due degli eventi attesi in Italia nel 2018. Dopo le due tappe del tour a Roma, Paolo Conte è atteso in autunno a Milano e a Bologna. Il 12 e il 13 novembre si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il giorno 11 novembre a Bologna al Teatro EuropAuditorium. I ...

Firenze Rocks al via con i Foo Fighters : come raggiungere la Visarno Arena e ultimi biglietti Disponibili : È in programma alla Visarno Arena presso il Parco delle Cascine di Firenze, la nuova edizione del Festival Firenze Rocks. Si inizia oggi con l'attesissimo concerto dei Foo Fighters, ma il Festival continua fino al giorno 17 con una serie di esclusive - e non - internazionali nella scena rock mondiale. Dal 14 al 17 giugno, sono attesi in Toscana alcuni degli artisti e delle band rock più apprezzate del panorama musicale internazionale, a ...