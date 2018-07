Disastro Alitalia | forse il problema è proprio “l’italianità”

wired

(Di giovedì 19 luglio 2018) Dobbiamo rinunciare all’idea di un comparto aeronautico auto-sufficiente:è bene statalizzare tutto, ma bisogna farlo in modo chiaro, trasparente, dicendo chiaramente in faccia ai contribuenti che se vogliono la loro compagnia di bandiera la devono sostenere come si sostiene la Rai (magari mettendo una bella gabella sulla bolletta del gas stavolta, perché no?). Assurdità, provocazioni che però sembrano realistiche quando parliamo di. Sette miliardi di euro di contributi versati indirettamente dagli italiani per sostenerla; novemila posti di lavoro persi; un prestito statale di 900 milioni di euro, tre salvataggi acclarati. Bastano questi numeri a tracciare la triste condizione della nostra ormai moribonda ex compagnia di bandiera, in amministrazione straordinaria costante (per la ricostruzione della vicenda leggete le inchieste di Ugo Arrigo all’indomani delle nuove ...