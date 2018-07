Dignità sì | ma non così I malumori leghisti e il decreto annacquato

Dl Dignità - Conte : Confindustria non tema : 21.30 "Confindustria fa la sua parte, ma secondo me fraintende. A leggere con attenzione il decreto Dignità si accorgerà che non ha nulla da temere". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte secondo il quale "se si dovessero usare toni allarmistici sarebbe assolutamente improprio".

Decreto Dignità - non si placano le polemiche : Teleborsa, - Si infiamma la polemica sul Decreto dignità che non smette di creare dissapori. Dopo le querelle Di Maio -MEF, e Governo INPS, anche Confindustria boccia il dl fortemente voluto dal ...

Il Dl Dignità non piace a Confindustria : Regole 'poco chiare e punitive' in materia di delocalizzazioni, un quadro normativo che diventa 'incerto e imprevedibile' e - con la stretta sui contratti a termine - un effetto sull'occupazione ...

Decreto Dignità - Di Maio contro Confindustria : “Fanno terrorismo psicologico - non possiamo fidarci” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio attacca Confindustria dopo le critiche mosse dal direttore generale degli industriali sul Decreto dignità, fortemente voluto proprio dal vicepresidente del Consiglio. "Non possiamo più fidarci di chi tenta di fare terrorismo psicologico per impedirci di cambiare", afferma Di Maio.Continua a leggere

Dl Dignità : Fdi - non crea lavoro - Di Maio chiarisca su voucher : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Una proposta di legge “che rientra in una complessiva azione di Fratelli d’Italia tesa ad evitare che vi sia in Italia un irrigidimento del mercato del lavoro”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa alla Camera con Walter Rizzetto, Carmela Bucalo e Riccardo Zucconi. “Vi sono preoccupazioni che il dl dignità crei maggiore disoccupazione. Vedremo ...

Boeri : 'Non faccio politica e non lascio'. FI e Pd : no iter veloce per dl Dignità : Ho un mandato, e lo porto a termine...": così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in un colloquio con Repubblica in cui è tornato sulle polemiche con il governo."Accusarmi di fare politica e' una ...

Pd - Carofiglio a Martina : “Avete fatto un eccellente lavoro ma non avete saputo raccontarlo”. E attacca decreto Dignità : “Sono amichevolmente arrabbiato con Maurizio Martina, perché lui e altri del Pd, che hanno fatto un eccellente lavoro negli anni passati, non sono stati assolutamente capaci di raccontarlo al Paese”. Così a In Onda (La7) l’ex magistrato ed ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio, rivolge il suo monito al segretario reggente dem, Maurizio Martina, di cui sottolinea: “Lui, probabilmente più di ogni altro, ha il merito di aver fatto accadere Expo ...

Dl Dignità. Di Maio : questione Inps va ancora chiarita. Boeri : non faccio politica - sciocchezze : Boeri poi nega - in una intervista a La Repubblica - qualsiasi tipo di attrito con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e respinge seccato le accuse "di fare politica". "Sono solo schiocchezze - ...

Dl Dignità - Boccia (Confindustria) : “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. Previsione Inps? Mi pare eccessiva” : “Condividiamo i fini, non le modalità. Ridurre la durata massima dei contratti a termine potrebbe favorire il turnover delle persone”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, parlando del del Dignità nel corso di un faccia a faccia con il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio a Bersaglio mobile, su La7 L'articolo Dl Dignità, Boccia (Confindustria): “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. ...

Conte : "Il decreto Dignità non aumenterà la disoccupazione" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato intervistato dal TG1, che ha mandato in onda il servizio pre-registrato nel corso dell'edizione di questa sera del telegiornale della prima rete Rai.Conte, a poche ore dal completamento dello sbarco a Pozzallo dei 447 migranti giunti in Italia a bordo di due diverse navi, ha voluto commentare l'accordo raggiunto con almeno altri 6 Paesi membri dell'UE - il Belgio potrebbe aggiungersi nelle ...

Conte - dl Dignità non aumenta disoccupati : ANSA, - ROMA, 16 LUG Il decreto dignità "mira a combattere il precariato e l'abuso di contratti a tempo determinato. Le premesse che parlano di aumento di disoccupazione mi sembrano destituite di ...