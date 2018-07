Di Maio venga alla festa dell' Unità | ma a confrontarsi con Renzi

Luigi Di Maio : “banche devono pagare loro arroganza”/ Ministro attacca - Borsa scende : FI - “intervenga Consob” : Luigi Di Maio in visita dall’imprenditore De Masi: “Le banche devono pagare la loro arroganza”. Le parole rilasciate dal Ministro del lavoro e dello sviluppo economico(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:25:00 GMT)

Luigi Di Maio : "Ben vengano incentivi su contratti stabili" : "Se vogliamo incentivare i contratti a tempo indeterminato, ben venga. Ma se si vuole annacquare la norma sul contratto al tempo determinato non siamo d'accordo. Nessun confronto poi sul gioco d'azzardo". Così il vice premier Luigi Di Maio durante la trasmissione Uno Mattina ha risposto ad una domanda sulle critiche arrivate al Dl Dignità."Siamo pronti a discutere ma il M5s sul precariato non arretra. Veniamo da anni in cui tanti ...

Centri commerciali aperti h24 : ma quale progresso - Di Maio intervenga e tuteli i dipendenti : A proposito di lavoro nei giorni festivi e di apertura h24, 365 giorni l’anno, dei Centri commerciali. Domenica pomeriggio, per caso, di ritorno da un’appassionante due-giorni in Basilicata tra le Dolomiti lucane e Matera che vi racconterò prossimamente, mi sono fermato, per la prima volta in vita mia, a Foggia. I cartelli pubblicitari indicavano il concerto, nel parcheggio antistante il più grande shopping mall della zona, di tal ...

CRISTIANO RONALDO - FCA SI VERGOGNI/ L'operaio Fiat : “Di Maio intervenga" : Un dipendente della Fca denuncia la cifra esorbitante che la Juventus pagherebbe per l'acquisto di CRISTIANO RONALDO dicendo che l'azienda non aumenta gli stipendi da 10 anni(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:01:00 GMT)

Operaio Fca contro Ronaldo alla Juve : "Vergogna - intervenga Di Maio" : Mentre i tifosi della Juventus attendono con ansia l'arrivo di Cristiano Ronaldo, c'è chi protesta per il possibile acquisto dell'ex del Real Madrid. "Dopo Higuain, pure Cristiano Ronaldo? È una vergogna". Non nasconde la sua rabbia Gerardo Giannone, Operaio Fca dello stabilimento di Pomigliano d'Arco che da 18 anni lavora in Fiat. L'uomo, all'agenzia di stampa Dire, ha espresso tutto il suo rancore per il possibile acquisto di Ronaldo da parte ...

Sky : Asr - licenziamenti inaccettabili - intervenga Di Maio : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Lunedì la prima comunicazione formale, oggi la seconda e la terza. Sky apre la stagione dei licenziamenti individuali per i giornalisti e le giornaliste”. Così in una nota l’Associazione Stampa Romana (Asr) che chiede al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, di intervenire.L’anno scorso, si rileva nella nota, “la grande multinazionale aveva deciso con una ...

Migranti - Salvini : «Lifeline la ospitino i francesi a Marsiglia». Di Maio : venga in Italia - poi la sequestriamo : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha aperto il suo intervento al Viminale successivo alla visita a Tripoli dichiarando di voler chiarire «tre o quattro principi generali»: «C'è totale ...

Ilva : Melucci a Di Maio - venga a Taranto : ANSA, - "Prima ancora di discutere di rilancio, riconversione oppure chiusura definitiva, lei ha l'esigenza di iniziare questa corsa contro il tempo. Sarebbe un segnale importante per la serenità di ...