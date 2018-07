Deejay Xmasters | primo bilancio positivo | quattro giorni di gare e divertimento

Deejay Xmasters : il conto alla rovescia è quasi terminato - sabato il via : Al via la VII edizione dei DEEJAY Xmasters. L’unico summer event interamente dedicato al mondo degli action sports è pronto a tornare con un’edizione ricca di contenuti e novità. Saranno oltre 30 gli sport presenti a Senigallia dal 14 al 22 luglio e più di 80.000 le persone attese Il conto alla rovescia è quasi terminato. Dal 14 al 22 luglio Senigallia si trasformerà ancora una volta nella capitale degli action sports per la VII edizione ...

Deejay Xmasters SUP Race – Presente anche il campione d’Italia Leonard Nika : SUP: il campione d’Italia Leonard Nika alla DEEJAY Xmasters SUP Race. L’atleta della Nazionale Italiana di Stand Up Paddle Racing sarà a Senigallia il 14 e 15 luglio per partecipare all’ottava tappa della Coppa Italia FISW Surfing, che mette in palio 2.000 euro di montepremi Si accende il sipario sulla DEEJAY Xmasters SUP Race, l’ottava tappa di Stand Up Paddle Racing e Paddleboard della FISW Surfing in programma sabato 14 e domenica 15 ...

Freestyle e Mototerapia – I Dat Boot ai Deejay Xmasters : Si rinnova l’ormai classico appuntamento tra il celebre team di Motocross Freestyle e i Deejay Xmasters. Protagonisti della Mototerapia saranno i ragazzi dell’associazione Il Giardino dei Bucaneve di Ostra Vetere, impegnata nel progetto “Dopo di noi” Non poteva mancare in questa VII edizione dei Deejay Xmasters l’appuntamento con il Motocross Freestyle. Sabato 14 e domenica 15 luglio saranno ancora una volta i DaBoot, il team di FMX che ...

Deejay Xmasters – Tutto pronto per lo Skate Park a Senigallia : Deejay Xmasters: lo Skateboard sempre protagonista. Il Deejay Xmasters Skate Park è pronto! A Senigallia, dal 14 al 22 luglio, 9 giorni di free Skate in riva al mare, il ritorno del Team New Balance Numeric ed un contest con 1.000 € di cash price Lo Skateboarding torna da protagonista in occasione della VII edizione dei Deejay Xmasters. L’unico summer event dedicato agli action sports non poteva infatti non avere uno Skate Park all’altezza della ...

Beach Rugby – Ai Deejay Xmasters il primo campionato per sordi : Ai Deejay Xmasters il primo campionato di Beach Rugby per sordi. Per la prima volta nella storia la FSSI (Federazione Sport sordi Italia) organizzerà un campionato di Rugby sulla spiaggia a loro dedicato. Sarà l’evento di punta di un ricco programma dedicato al Beach Rugby La VII edizione dei Deejay Xmasters ospiterà il primo, storico campionato di Beach Rugby riservato ad atleti sordi. Domenica 22 luglio saranno i campioni della FSSI, ...