Decreto Poletti | la Cedu respinge ricorso di oltre 10mila pensionati italiani | “Loro

(Di giovedì 19 luglio 2018) Le misure prese dal governo e dal legislatore non violano i diritti dei. Con questa motivazione, la Corte europea dei diritti umani ha respinto, dichiarandolo inammissibile, ildi 10.059contro il(2015) sulla perequazione delle pensioni dal 2012. La decisione dei giudici di Strasburgo è definitiva. I, rappresentati tutti dall’avvocato Pietro Frisani, avevano presentatoa Strasburgo all’inizio dell’anno contro il(n.65/2015) sostenendo che il provvedimento – adottato per rimediare alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale di quanto previsto dal‘salva-Italia’ del 2011 – avrebbe “prodotto un’ingerenza immediata sulle loro pensioni per il 2012 e 2013 e permanente per effetto del blocco sulle rivalutazioni successive”. In, secondo i ricorrenti, la ...