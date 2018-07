Decreto dignità | Confindustria avverte | effetti peggiori delle stime

Il mondo della ricerca in allarme sul Decreto dignità : «Un danno per tutti» : Roma Per ora si definiscono solo «preoccupati». Ma presto la preoccupazione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio allarme. «È una questione delicata» dicono, perché «questo è un mondo diverso ...

Dignità sì - ma non così. I malumori leghisti e il Decreto annacquato : Roma. Quando sono ormai le cinque del pomeriggio, mentre in Aula infuria la discussione sui terremotati, Dario Galli appare alla buvette. Volto tirato, un fascicolo di fogli in una mano, nell'altra la tazzina del caffè. "C'è un problema di coperture", sospira. Non si riferisce, ovviamente, ai fondi

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Decreto dignità e Assia Montanino - Di Maio nel mirino (19 luglio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Di Maio nella bufera dopo l'assunzione di un'amica. Milan, oggi la sentenza del Tas sull'esclusione dalle Coppe (19 luglio 2018)

Dai contratti agli spot sulle scommesse Decreto dignità - i 5 punti controversi : Dopo le critiche di Confindustriapossibili modifiche sull'applicazione delle regole ai contratti già firmati. Approfondimenti sulla costituzionalità della norma che fa decadere la pubblicità delle scommesse. Divisioni sui voucher. Ma sul resto il governo non vuole cambiamenti

Conte e Di Maio contro Confindustria : "toni allarmistici"/ Decreto dignità - le critiche degli imprenditori : Decreto Dignità, Confindustria: "Effetti peggiori delle stime" Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di Maio

Decreto dignità - non si placano le polemiche : Teleborsa, - Si infiamma la polemica sul Decreto dignità che non smette di creare dissapori. Dopo le querelle Di Maio -MEF, e Governo INPS, anche Confindustria boccia il dl fortemente voluto dal ...

La manina del Decreto dignità era quella di Di Maio : Al direttore Le ricostruzioni giornalistiche degli ultimi giorni hanno dimostrato che Giggino De Rege "non poteva non sapere", come scrivono le procure, della tabella accusata di concorso esterno e ...

Decreto dignità - DI MAIO CONTRO CONFINDUSTRIA/ M5s - anche Fraccaro all'attacco : "Agisce come lobby" : DECRETO DIGNITÀ, CONFINDUSTRIA: "Effetti peggiori delle stime" Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di MAIO

Decreto dignità - Martina : "Fa male all'occupazione - siamo preoccupati. Proponiamo di abbassare costi contratti stabili" : "siamo fortemente preoccupati per il Decreto dignità. C'è il rischio che faccia male all'occupazione di questo Paese. Presenteremo emendamenti che mirano a far costare di meno il lavoro stabile". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, al termine della segreteria convocata a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. "L'idea punitiva delle imprese ci preoccupa perché é punitiva anche per i ...

Il divieto totale di pubblicità favorisce il gioco d'azzardo illegale. Un altro caso nella relazione del Decreto Dignità : Un'altra grana all'orizzonte, oltre a quella sugli 8mila posti di lavoro l'anno che secondo l'Istat si perderebbero una volta approvato il decreto Dignità. Contenuta nella stessa relazione tecnica che ha già suscitato gli strali di Luigi Di Maio. A pagina diciotto, per la precisione. Nel paragrafo dedicato al divieto di pubblicizzazione del gioco d'azzardo. In cosa consiste è presto detto: l'oscuramento totale ...

Dignità accerchiata. Confindustria dopo l'Inps contro il Decreto - Di Maio furioso : Prima l'Inps, poi Confindustria. Luigi Di Maio vive l'iter parlamentare del decreto Dignità come un vero e proprio accerchiamento. Arriva puntualissimo alle 14 nella sala del Mappamondo della Camera, dove lo aspetta un fuoco di fila delle opposizioni. Svolge una relazione di fronte alle commissioni Finanze e Lavoro riunite, poi si apre un dibattito, e si rovescia sulle sue spalle una valanga di critiche. Il ministro attacca "lo ...

Decreto dignità - Di Maio : "Crescita a rischio? Confindustria fa terrorismo psicologico" : 13.20 - È arrivata via Facebook, e non poteva essere altrimenti trattandosi di Luigi Di Maio, la replica del Ministro del Lavoro all'analisi di Confindustria sul Decreto Dignità che tante critiche sta attirando in queste settimane.In pieno stile M5S, Di Maio ha addirittura pubblicato un'immagine che punta a screditare Confindustria, con una citazione dal rapporto fatto dal Centro Studi di Confindustria alla vigilia del referendum ...

Confindustria contro il Decreto Dignità : L'associazione contraria perchè prevede «effetti negativi superiori a quelli stimati nella relazione tecnica». Non piacciono nemmeno le "norme punitive sulle delocalizzazioni"

Così il Decreto dignità rallenterà la crescita : ... che conduca all'approvazione di quei correttivi indispensabili per scongiurare effetti pregiudizievoli del provvedimento sull'economia, salvaguardandone gli obiettivi di fondo.