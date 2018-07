Decreto dignità | Boeri | “Io non sono contrario Come presidente dell’Inps faccio i conti

Boeri sul Decreto dignità : «Di Maio ha perso il contatto con la crosta terrestre» : Il presidente dell’Inps in audizione davanti alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera ha ribadito il suo pensiero: «8 mila posti persi è ottimistico»

Tito Boeri in tre mosse stende Di Maio sulle polemiche per i numeri Inps finiti nel Decreto Dignità : In tre mosse il presidente dell'Inps, Tito Boeri, stende Luigi Di Maio sulla questione del Decreto Dignità che secondo le previsioni dell'istituto previdenziale finirebbe per aumentare la disoccupazione e il precariato invece che ridurli. In un audizione alla Camera ha messo in fila i fatti che vanno a smontare la ricostruzione del neoministro del Lavoro. In primis, i dati Inps che prevedono una riduzione di 8mila contratti a tempo ...

Decreto dignità - Di Maio non sorride : Confindustria boccia la misura - stime peggiori di quelle dell'Inps : Altro duro attacco ricevuto da Di Maio sul Decreto dignità da parte di Confindustria. Marcella Panucci, direttore generale dell'associazione degli industriali italiani, presente oggi in audizioni ...

Dai contratti ai licenziamenti : i 5 'nodi' del Decreto Dignità : Fermare le delocalizzazioni all'estero, stop ai licenziamenti, lotta al precariato, contrasto alla ludopatia e salvaguardia dei livelli occupazionali. Sono questi alcuni dei punti chiave contenuti nel

Decreto dignità - prima di poter fare la rivoluzione ci sono due nodi da sciogliere : Il Decreto dignità recentemente pubblicato è intervenuto anche nel divieto di pubblicità dei giochi legali online. Secondo alcuni questo avrebbe determinato una riduzione dei giochi legali sul web e una emersione di quelli illegali. In realtà le cose non sembrano stare in questi termini. Il gioco d’azzardo illegale ( o, comunque senza concessione) è oggetto da quasi 20 anni di un sistema di rigido controllo e inibizione sul web operato ...

Confindustria mette in guardia contro il Decreto dignità : Continuano le discussioni sul decreto dignità. Dopo lo scambio di battute tra il presidente dell'INPS, Tito Boeri, e il ministro dell'interno, Matteo Salvini, arriva da Confindustria un'altra critica al primo provvedimento di rilievo del nuovo governo. Durante un'audizione presso le commissioni Lavoro e Finanza della Camera dei deputati, il direttore generale Marcella Panucci ha evidenziato come la riduzione nel tasso di occupazione causata ...

Notizie del giorno : Open Arms e Decreto dignità : Notizie del giorno: La nave umanitaria Open Arms sta facendo rotta verso il porto spagnolo di Palma di Maiorca. Scontro frontale tra Confindustria e governo sul decreto dignità: in audizione alla Camera, il direttore generale degli industriali, Marcella Panucci, ha aspramente criticato il provvedimento. Notizie del giorno: Open Arms Ultime notizi.e La nave umanitaria Open Arms sta facendo rotta verso il porto spagnolo di Palma di Maiorca. ...

Non solo Dignità : in arrivo anche il Decreto milleproroghe : Non solo Decreto Dignità. C’è anche il Decreto milleproroghe in attesa di arrivare domani – 20 luglio – sul tavolo del Consiglio dei ministri e di essere discusso e approvato. ll ministro per i Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro, ha spiegato che “tutti i ministeri stanno inviando le proroghe in scadenza da inserire”. Tre queste dovrebbe esserci il rinvio dell’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni e probabilmente ...

Decreto dignità - si infiamma lo scontro : oggi occhi puntati su Tito Boeri : Teleborsa, - Non si placano le polemiche sul Decreto dignità , ormai da giorni al centro della bufera. oggi si prospetta l'ennesima giornata calda con la replica di Tito Boeri in audizione dinanzi ...

Decreto dignità - Confindustria avverte : effetti peggiori delle stime : Confindustria attacca il dl dignità. Il ritorno delle causali, esponendo le imprese «all'imprevedibilità di un'eventuale contenzioso, finisce nei fatti per limitare a...

Il mondo della ricerca in allarme sul Decreto dignità : «Un danno per tutti» : Roma Per ora si definiscono solo «preoccupati». Ma presto la preoccupazione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio allarme. «È una questione delicata» dicono, perché «questo è un mondo diverso ...