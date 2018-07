De Priamo FDI | Giunta Raggi | quanto costa progetto vitigni?

romadailynews

: RT @akustermann: METRO C. MENNUNI DE PRIAMO GHERA, CALENDINO, MORI, KUSTERMANN (FDI) DOMANI IN DISCUSSIONE NOSTRA MOZIONE PER PORTARE LA M… - ItaIiaSovrana : RT @akustermann: METRO C. MENNUNI DE PRIAMO GHERA, CALENDINO, MORI, KUSTERMANN (FDI) DOMANI IN DISCUSSIONE NOSTRA MOZIONE PER PORTARE LA M… - akustermann : METRO C. MENNUNI DE PRIAMO GHERA, CALENDINO, MORI, KUSTERMANN (FDI) DOMANI IN DISCUSSIONE NOSTRA MOZIONE PER PORTA… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Roma – “Dopo le pecore nei parchi e le api anti-smog, apprendiamo che l’assessore all’Ambiente e’ pronta a mettere iin alcune aree pedonali della Capitale. In largo dei Calcari avrebbe gia’ iniziato tant’e’, come riporta la stampa oggi, sono comparsi quattro vasi in resina in cui sono stati piantati reticolati di rose e viti che formano 4 archi. Secondo il Campidoglio si tratterebbe di unper far rivivere il culto del vino, tradizione enologica che caratterizzava la vita degli antichi romani”. “Non solo, sembrerebbe che la Montanari sia pronta a replicare l’ideona anche in altre piazze, compresa San Silvestro. La proposta dellagrillina ci lascia davvero allibiti, i parchi e le ville storiche di Roma sono in completo abbandono, le strade del centro sono disseminate di buche e il decoro urbano ...