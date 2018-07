Dal negazionismo alla censura | nuovi problemi per Facebook

wired

: RT @frances91597299: #Salvini non avevi promesso che dal giorno dopo il tuo insediamento al Governo avresti abolito la Legge #Fornero? E al… - GiacintaPanichi : RT @frances91597299: #Salvini non avevi promesso che dal giorno dopo il tuo insediamento al Governo avresti abolito la Legge #Fornero? E al… - QuarantaMarco : Questi sono i dati, i fatti e i numeri. Quelli che il ministro del negazionismo non vuole accettare. Eppure i dati… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) L’occhio di bue è acceso e non smetterà di illuminare, cercando di scoprirne gli angoli più oscuri. Dopo Cambridge Analytica la partita è aperta più che mai. Secondo una nuova inchiesta, il social network consentirebbe a pagine di gruppi di estrema destra di “superare la soglia di cancellazione” risultando più tollerante perché quel tipo di pagine sarebbero “soggette a trattamenti diversi, rientrando nella stessa categoria di quelle appartenenti a governi e organizzazioni d’informazione“. Questo il succo del lavoro di un giornalista sotto copertura che ha lavorato come moderatore per CPL Resources, una società di moderatori di contenuti di terze parti con sede a Dublino, con cuicollabora dal 2010. Il documentario intitolato “Inside: Secrets of the Social Network”, andato in onda su Channel 4 (l’emittente ...