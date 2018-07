Dagli esuli iraniani un' alternativa democratica credibile

huffingtonpost

(Di giovedì 19 luglio 2018) Iran: al di là dei clichè sulla politica mediorientale (per esempio per la dicotomia tra "riformisti ed oltranzisti"), esiste una realtà imponente che è quella del popolo oppresso che resiste. Lo scorso 30 giugno alla Fiera di Parigi si ha avuto la rappresentazione plastica e vigorosa di questa realtà: decine di migliaia diprovenienti da ogni parte del mondo si sono radunati per rivendicare un Iran libero e democratico alla presenza e con il sostegno di molti tra i più autorevoli esponenti della politica e dell'intellighenzia mondiale. Un evento – al quale ho avuto l'onore di essere invitato a partecipare – dalla enorme portata ma che ha purtroppo sofferto poca risonanza mediatica.Il messaggio rilanciato durante i lavori è stato uno soltanto, apparentemente semplice eppure ostico da far passare nei reticoli di ...