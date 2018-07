Da Microsoft a Google | ecco come l' Ue utilizza il «tesoretto» delle multe

Come Facebook - Google e Microsoft pilotano ancora le nostre scelte sulla privacy : L'agenzia governativa norvegese per i consumatori ha trovato molte cose che non vanno nei sistemi proposti per rispettare il GDPR The post Come Facebook, Google e Microsoft pilotano ancora le nostre scelte sulla privacy appeared first on Il Post.

Microsoft e Google : sta per iniziare la rivalità anche sul gaming? : Microsoft e Google sono indubbiamente delle società che si fanno continuamente concorrenza su diversi fronti determinando “una guerra informatica” incentrata prevalentemente sul software e sui servizi. Da una parte abbiamo infatti Bing, Outlook, Office, Edge, Windows 10, Office 365, Skype, Microsoft Store e Azure dall’altra invece c’è Google, Gmail, Google Documenti, Chrome, Chrome OS, Google Suite, Google Allo, Play ...

Microsoft parteciperà al Milano Pride 2018 insieme a Facebook - IBM e Google : Microsoft, Facebook, Google, IBM e LinkedIn uniscono le forze e sfileranno per la prima volta insieme su un unico carro, “per farsi portavoce dei diritti delle minoranze e sostenere i valori dell’uguaglianza e dell’inclusione, offrendo così il proprio contributo a educare tutti al rispetto e alla valorizzazione delle differenze”. Anche Accenture parteciperà al corteo con una propria delegazione accanto alle cinque aziende tech. Comunicato ...

Google starebbe sviluppando una piattaforma da gioco per competere con Sony e Microsoft : Sembra che Google si stia preparando a lanciare la propria piattaforma per il mercato dei giochi di fascia alta. Un rapporto di Jason Schreier di Kotaku afferma che Google sta attualmente lavorando sulla propria piattaforma di gioco, Project Yeti, che dovrebbe comprendere due aspetti principali: un servizio di streaming e un qualche tipo di hardware. Non è chiaro se l'hardware sia una vera e propria console da gioco completa o solo un terminale ...

Google provò ad acquisire GitHub ma venne battuta da Microsoft : GitHub è una piattaforma di hosting per progetti software e ha una comunità di 28 milioni di sviluppatori. Gli utenti possono condividere il codice sorgente di programmi e applicazioni, aprendolo all'intervento degli altri sviluppatori

Microsoft News - come funziona la sfida a Google News : ... il capo redattore di Microsoft News, Rob Bennett spiega che le nuove applicazioni mobili consentono di iscriverti a specifici argomenti di interesse, come finanza, fitness, sport e altro. C'è anche ...

Intelligenza artificiale : se Microsoft punta al business - Google punta al gossip inquietante? : Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare in merito alla Intelligenza artificiale, al punto che si è passati dall’approccio al business vero e proprio, attraverso l’internet of things e la produttività, fino a giungere all’approccio prettamente consumeristico, con l’ausilio degli assistenti virtuali, quali Microsoft Xiaoice e Google Duplex. E, a quanto pare, la “marcia” non intende arrestarsi. Tant’è che Google sembra intenzionata a ...

Microsoft Edge in crisi : lo share inizia a calare in favore di Google Chrome : Nonostante gli sforzi di Microsoft per diffondere il suo browser Edge migliorandolo ad ogni major update e pubblicizzandolo anche attraverso dei video comparativi, non riesce a quanto pare ancora a soddisfare le esigenze degli utenti Windows 10. Da svariati mesi lo share, ossia la percentuale di utilizzo del browser targato Redmond, è restata piuttosto bassa ma, in compenso, continuava a crescere lentamente. Adesso, stando alle ultime ...

La "vecchia" Microsoft ora vale più di Google. Ma è grazie alla nuvola : Sorpresa: la 'vecchia' Microsoft ha superato la più giovane Google per valore di capitalizzazione a Wall Street per la prima volta in tre anni. Ora Microsoft ora ha un valore di 753 miliardi di ...

Microsoft dismette l’app di Groove Musica per Android e iOS e invita ad utilizzare Google Play Music oppure iTunes : Con la dismissione di Groove Music Pass e la sezione “Musica” del Microsoft Store in favore di una partnership con Spotify dalla dubbia utilità, anche le app ufficiali per Android e iOS sono cominciate a diventare un po’ obsolete. In realtà possono attualmente comunque essere utilizzate per l’ascolto di brani salvati su OneDrive ma, dato che questa è la sua unica funzionalità attiva e funzionante, è evidente che si tratta ...

Microsoft e Google rivelano una nuova falla nei processori : Congiuntamente, Microsoft e Google, hanno provveduto a informare il pubblico su una nuova minaccia per i PC, causata da una vulnerabilità delle CPU. Speculative Store Bypass La prima segnalazione di questa minaccia è avvenuta nel novembre 2017, dando il via a un’operazione congiunta di Fix per eliminare il rischio. Microsoft e Intel hanno collaborato con differenti OEM per ridurre al minimo i rischi di questa vulnerabilità. Stando alle ...

Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU - già pronta la patch : Dopo Meltdown e Spectre, una nuova vulnerabilità è stata annunciata da Google e Microsoft. Intel avrebbe già preparato le patch per ridurre ulteriori rischi di rallentamenti. L'articolo Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU, già pronta la patch proviene da TuttoAndroid.

Microsoft sfida Google Duplex acquistando la Semantic Machines : Microsoft, con l’arrivo di Satya Nadella, ha investito moltissimo nella ricerca relativa all’incremento dell’Intelligenza Artificiale studiandone anche i vari capi di utilizzo. Nonostante gli sforzi, Google primeggia comunque al primo posto quando si parla della cosiddetta AI conversazionale (ovvero riguardante la conversazioni) soprattutto dopo aver mostrato Duplex, una tecnologia di Google Assistant che, sfruttando ...