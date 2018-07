Cyberpunk 2020 ha trent’anni | ma tutti ne parlano La grandezza del D&D della

gqitalia

: Nuove immagini e dettagli di Cyberpunk 2077 uscirà prima del 2020, per Matt Piscatella. - BlobVideoludico : Nuove immagini e dettagli di Cyberpunk 2077 uscirà prima del 2020, per Matt Piscatella. - infoitscienza : Cyberpunk 2077: la perfezione richiede tempo, dice il creatore di Cyberpunk 2020 - Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077: la perfezione richiede tempo, dice il creatore di Cyberpunk 2020 -

(Di giovedì 19 luglio 2018) L’attesissimo2077 in sviluppo presso i polacchi di CD Projekt RED, già autorifortunata serie di videogiochi The Witcher, è stato il protagonista indiscusso dell’E3 2018, la massima fiera mondiale dei videogiochi. Ma tutto comincia 30 anni fa, per opera di Mike Pondsmith, creatore del gioco di ruolo. Un gioco che ha conquistato una generazione, pronta a staccarsi dai loro personaggi guerrieri e halfling di D&D per entrare in un universo a trazione urbana e dominato dalle multinazionali, dove la Rete è una autentica protagonista. Ricorda forse qualcosa? Basato in gran parte sulle opere di William Gibson (dalle quali riprende sia le tematiche che stile, senza però mai citarle direttamente), ma con uno stile influenzato anche da grandi anime come Akira o Ghost in the Shell, il gioco era indirizzato a enfatizzare più lo stile che la sostanza, ...