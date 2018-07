Csm | eletti gli otto componenti laici 2

Csm : eletti gli otto componenti laici : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Il Parlamento, riunito in seduta comune, ha eletto gli 8 componenti laici del Consiglio superiore della Magistratura: Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati, Fulvio Gigliotti, Stefano Cavanna, Emanuele Basile, Alessio Lanzi, Michele Cerabona e David Ermini.L'articolo Csm: eletti gli otto componenti laici sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Eletti gli otto componenti laici del Csm : Il Parlamento in Seduta comune ha eletto gli otto membri laici del CSM. Lo apprende l'ANSA a spoglio ancora in corso.Risultano Eletti : Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati, Fulvio Gigliotti, Stefano Cavanna, Emanuele Basile, Alessio Lanzi, Michele Cerabona e David Ermini.Alla votazione hanno partecipato 800 deputati, il quorum richiesto era di 569 voti.Ecco i risultati:Alberto Maria Benedetti, 730;Emanuele Basile, 726;Filippo Donati, ...

Csm - eletti i nuovi 16 togati : c'è anche la siracusana Cochita Grillo : Sono stati eletti tutti i 16 togati che entreranno nel nuovo Csm: 2 i rappresentanti di Autonomia&Indipendenza, il presidente di sezione in Cassazione Piercamillo Davigo e il procuratore aggiunto di ...

Csm - scrutinio per la Cassazione : en plein per Davigo - primo degli eletti : ROMA. En plein di Pier Camillo Davigo per il Csm . Con 2.522 voti - un numero molto alto su 8.010 toghe andate alle urne tra domenica e lunedì - l'ex pm di Mani pulite si piazza al primo posto tra i ...