Csm | accordo trovato maggioranza-opposizione per gli otto membri

Giustizia : accordo in dirittura d’arrivo per Csm e Consulta (2) : (AdnKronos) – Il Pd ha scelto David Ermini come candidato per il Csm. Avvocato, molto vicino a Matteo Renzi, Ermini è alla sua seconda legislatura. Attorno al suo nome, riferiscono fonti parlamentari dem, ci sarebbe stato un serrato braccio di ferro. Le componenti non renziane avrebbero preferito altre scelte. Ma alla fine il nome di Ermini è quello che ha prevalso. “Su di lui c’è un larghissimo consenso ed è apprezzato ...

Accordo a Montecitorio su laici Csm - verso fumata bianca stasera : Roma, 19 lug., askanews, - Giochi quasi fatti tra maggioranza e opposizione per la nomina degli 8 componenti del Csm, nella riunione del Parlamento in seduta comune prevista per le 14.30. Il M5s, come ...