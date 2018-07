Cristiano Ronaldo | un garage da favola E ora c’è pure una Jeep da 700 cavalli

Juve - effetto Cristiano Ronaldo : due scontenti cambiano idea sul futuro : Come riporta il Corriere dello Sport, il suo arrivo a Torino ha fatto cambiare idea a molti calciatori che al termine della passata stagione erano insoddisfatti del loro ruolo alla Juve. Sia Alex ...

Juventus : da sabato con la Gazzetta libro dedicato a Cristiano Ronaldo : Si chiama ‘Ronaldo – Il re è bianconero’ il libro che La Gazzetta dello Sport ha realizzato in tempo reale per i suoi lettori, galvanizzati dall’arrivo di CR7 in Italia, alla Juventus, in quello che è stato definito il colpo di mercato del secolo. 144 pagine, grande formato (21 x 28,5), ‘Ronaldo – Il re è bianconero’ sarà in edicola a 4,99€ da sabato 21 luglio con La Gazzetta dello Sport.L'articolo Juventus: da sabato con la ...

Cristiano Ronaldo - mancia record in Grecia. "Ventimila euro ai camerieri" : Il neogiocatore della Juventus ha voluto lasciare un riconoscimento per il servizio ricevuto durante la sua vacanza

Cristiano Ronaldo : l’auto azienda del fuoriclasse della Juve è una Jeep da 700 CV [FOTO] : Il fuoriclasse portoghese userà a Toruino una Jeep Grand Cherokee Trackhawk da 700 CV appositamente personalizzata Il nuovo acquisto dell’a Juventus, il campione portoghese Cristiano Ronaldo, userà a Torino come auto aziendale una potentissima una potentissima Jeep Grand Cherokee Trackhawk da 700 CV. Personalizzata con una livrea di colore grigio metallizzato Billet (optional a 1.100 euro), la Grand Cherokee Trackhawk di Ronaldo sfoggia ...

Cristiano Ronaldo - prima della Juventus mancia da 20 mila euro in Grecia. Ora la Cina : CR7 ha stupito il mondo scegliendo la Juve, diventando bianconero e accaparrandosi , insieme al club, titoli su titoli. L'importanza dell'acquisto di Cristiano per la società e il calcio italiano è ...

Cristiano Ronaldo - il retroscena firmato dal suo ex allenatore : il segreto da campione ‘rubato’ a Roger Federer : Cristiano Ronaldo e il segreto sportivo ‘rubato’ a Roger Federer: il fuoriclasse portoghese ha imparato dal tennista a mantenere l’autocontrollo dopo gli errori Cristiano Ronaldo è considerato uno dei calciatori più forti della storia del calcio, secondo molti forse anche il più forte. Il fuoriclasse portoghese, con il passare degli anni, ha smussato diversi lati del suo carattere che gli hanno permesso di migliorare ...

Cristiano Ronaldo ed i suoi colleghi Paperoni : CR7 all’ultimo posto della top 10 delle star più pagate al mondo! [GALLERY] : Chi è la star dello spettacolo e dello sport più pagata del mondo? Altro che Cristiano Ronaldo, scorri la classifica per scoprire chi c’è in vetta alla top ten di Forbes Con il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus e con la pubblicazione delle cifre milionarie del contratto che lo legheranno alla squadra bianconera, tutti si sono domandati se sia giusto pagare un calciatore così tanto. I soldi che girano attorno al mondo dello ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è già al lavoro : TORINO - Non chiamatelo maniacale, lui preferisce essere definito un professionista. Non ritiene un atto di eroismo curare ogni dettaglio per mantenere sempre un'eccellente condizione fisica, ma una ...

Una Jeep da quasi 300 km/h per Cristiano Ronaldo : "Affare del secolo". Così è stato ribattezzato l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. Un'operazione che ha ridato lustro all'intero movimento calcistico italiano...

Calciomercato Juventus - il ritorno di fiamma e la decisione di Cristiano Ronaldo : Calciomercato Juventus – La Juventus è al lavoro in vista della prossima stagione, il club continua a muoversi per rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con l’agente di Darmian, il calciatore potrebbe rappresentare una valida alternativa sia per la fascia destra che per quella sinistra. Nel frattempo Cristiano Ronaldo non parteciperà alla tournèe estiva ...

Juventus - Bentancur : “Cristiano Ronaldo è un giocatore straordinario” : “Ho cambiato posto nello spogliatoio dopo l’arrivo di Ronaldo. È un giocatore straordinario”. Rodrigo Bentancur, intervistato dall’emittente sudamericana Tyc Sports, ha commentato così il primo approccio avuto con Cristiano Ronaldo, ora suo nuovo compagno alla Juve. “Quando è venuto a salutarmi mi ha chiamato per nome – ha raccontato – e non so come facesse a saperlo”.L'articolo Juventus, ...

Cristiano Ronaldo fa impazzire i tifosi della Juventus : boom di like su Twitter : Cristiano Ronaldo ha già conquistato tutti i tifosi della Juventus. Il fuoriclasse di Funchal si è presentato nel migliore dei modi nella conferenza stampa di lunedì e si metterà ora a lavoro a ...

Cristiano Ronaldo - Alla guida di una Jeep Grand Cherokee Trackhawk : Ha fatto discutere già prima di mettere piede sul suolo italiano. E continua ad attirare i riflettori su di sé. Ovviamente per le sue incredibili doti di calciatore, ma anche per lo stipendio stellare da 30 milioni l'anno. Sportivo ammirato e invidiato, Cristiano Ronaldo, appena arruolato dAlla Juventus, ha scatenato la passione e la fantasia di tifosi e non solo. Super Suv. Tra le tante curiosità e le note di colore ce n'è una che riguarda ...

In attesa di Juve-Parma - Bruno Alves avverte Cristiano Ronaldo : “lo prenderò a calci - sua madre mi ha dato il permesso” : Il difensore del club emiliano ha parlato dell’arrivo del connazionale alla Juventus, avvisandolo che lo prenderà a calci durante Juve-Parma Entrambi portoghesi e amici per la pelle, in serie A però dovranno giocare uno contro l’altro. Bruno Alves e Cristiano Ronaldo si affronteranno con le maglie di Parma e Juventus, una sfida che il difensore classe ’81 non vede l’ora di giocare per… prendere a calci ...