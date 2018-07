Cristiano Ronaldo elargisce una mancia d’oro per la sua vacanza in Grecia | la cifra da

Cristiano Ronaldo elargisce una mancia d’oro dopo la sua vacanza in Grecia : : Cristiano Ronaldo ed il gesto eclatante per lo staff dell’hotel in Grecia in cui ha alloggiato prima di diventare un calciatore della Juventus Lì dove Cristiano Ronaldo è stato raggiunto da Andrea Agnelli, per la conclusione dell’affare CR7-Juventus, il portoghese pare aver lasciato il segno. Nel resort in cui l’attaccante ha alloggiato prima di diventare a tutti gli effetti un calciatore bianconero, secondo il The Sun, ...

Cristiano Ronaldo ad un evento promozionale a Pechino : è effetto CR7 [FOTO] : 1/9 AFP/LaPresse ...

La Juventus gode dell’effetto… Cristiano Ronaldo! La campagna abbonamenti è già sold out : La campagna abbonamenti della Juventus è già sold out, l’effetto Cristiano Ronaldo sulle casse dei bianconeri si fa già sentire L’Allianz Stadium registrerà il tutto esaurito quasi in tutti gli appuntamenti di campionato che vedranno la Juventus giocare in casa. Prima del previsto, infatti, la campagna abbonamenti della squadra bianconera è sold out. L’effetto Cristiano Ronaldo sulle economie delle casse della squadra di ...

Cristiano Ronaldo - mancia da record : 20 mila euro al personale di Costa Navarino : Il destino di un grande campione come Cristiano Ronaldo è quello di far parlare Costantemente di sé, indipendentemente da ciò che è capace di fare in campo. E visto che il campo non lo calca dai Mondiali di Russia, chiusi per lui con l'eliminazione del suo Portogallo [VIDEO] ad opera dell'Uruguay negli ottavi di finale, il fuoriclasse portoghese è stato comunque capace di rubare la scena alla kermesse iridata, nei giorni in cui è stato definito ...

Andrea Agnelli con Deniz Akalin incinta a Forte dei Marmi : si regala Cristiano Ronaldo e un altro figlio ESCLUSIVO : Nell'aprile del 2017 la coppia ha già messo al mondo Livia, che i due genitori si coccolano al mare di Forte dei Marmi. Andrea Agnelli, è nata la figlia Livia Selin. E con gli altri figli va a ...

Marco Carta sono uguale a Cristiano Ronaldo ma meglio se canto : Il cantante Marco Carta è in perfetta forma dopo il periodo in ospedale, posta uno scatto su “Instagram” ed è subito boom di commenti. Nella didascalia il cantante chiede: «Assomiglio a Cristiano Ronaldo?». Nel post Marco spiega che nelle ultime settimane in tanti gli avrebbero fatto notare la somiglianza a Cristiano Ronaldo e chiede ai follower cosa ne pensano. Le risposte non si fanno attendere. «Per me sei meglio tu Paper». E ancora: «Tu sei ...

Cristiano Ronaldo - prima il dovere e poi il piacere : il portoghese in Cina per… affari [GALLERY] : prima di concludere il suo periodo di vacanza, il portoghese è volato in Cina per presenziare ad un evento organizzato dal suo sponsor tecnico prima la tappa in Italia per le visite mediche e la presentazione con la Juventus, poi il viaggio in Cina per affari. Cristiano Ronaldo non si ferma mai e, per via di alcuni eventi legati al suo sponsor tecnico, il portoghese è volato in Asia per qualche giorno. Solita accoglienza da re e tanto ...

Cristiano Ronaldo e la mancia da record : 20mila euro ai dipendenti dell'hotel : Anche se siamo in piena estate, Cristiano Ronaldo si è travestito da Babbo Natale e - secondo quanto rivelato da

Cristiano Ronaldo a Torino - tutta la famiglia in bianconero (FOTO) : Presentazioni ufficiali fatte, tra il clamore e la gioia dei tifosi all’Allianz Stadium, ora per Cristiano Ronaldo è il momento di ambientarsi in Italia. CR7 è arrivato a Torino con tutta la famiglia al seguito, anche mamma Maria Dolores e il compagno José Andrade. Sui social i primi scatti privati, ovviamente in bianconero. Al settimo cielo la fidanzata Georgina Rodriguez e il primogenito del calciatore, Cristiano Junior, mentre ...

Come riciclare la vecchia maglia del Real Madrid di Cristiano Ronaldo : Da quando Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus, le magliette con il numero 7 sono andate a ruba. Ma cosa fare se non si hanno 100 euro a disposizione? Se hai una vecchia maglia del Real Madrid di Cristiano Ronaldo, la soluzione è semplice: basta un po’ di nastro adesivo e delle forbici con la punta arrotondata. Fatto? The post Come riciclare la vecchia maglia del Real Madrid di Cristiano Ronaldo appeared first on Wired.

"Cristiano Ronaldo? Bambino presuntuoso - quando segna ulula come una scimmia" : Tifosissimo del Real Madrid, il celebre scrittore spagnolo Javier Marias non sembra aver preso molto bene la notizia del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "quando segna ulula come una scimmia, i bianconeri non si...

Napoli - Hysaj : 'Con Ancelotti e Cristiano Ronaldo sarà una super Serie A' : Elseid Hysaj , difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport per fare il punto sui primi giorni di ritiro e della stagione che sta iniziando: 'sarà un bellissimo campionato, soprattutto con gli arrivi di Cristiano Ronaldo alla Juventus e Ancelotti qui. ...

Cristiano Ronaldo - un garage da favola. E ora c’è pure una Jeep da 700 cavalli : Che i calciatori si accompagnino, oltre che a veline e showgirl varie, anche ad auto da sogno, è ormai abitudine consolidata. Non sfugge a questa logica neanche Cristiano Ronaldo, il “crack” appena acquistato dalla Juventus che l’ha strappato al Real Madrid per oltre cento milioni di euro. Il portoghese, in questa sua passione, è tra l’altro agevolato dal fatto che lo sponsor della Vecchia Signora sia proprio un marchio ...

Juve - effetto Cristiano Ronaldo : due scontenti cambiano idea sul futuro : Come riporta il Corriere dello Sport, il suo arrivo a Torino ha fatto cambiare idea a molti calciatori che al termine della passata stagione erano insoddisfatti del loro ruolo alla Juve. Sia Alex ...