Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo corteggiati dalla Rai | l’indiscrezione

Cristiano Malgioglio / La visibilità è aumentata col Gf Vip - ma ora non si deve fermare (Ieri e Oggi) : Cristiano Malgioglio: la visibilità è aumentata col Grande Fratello Vip, ma ora non si deve fermare. L'obiettivo è quello di raggiungere dei risultati sempre più importanti. (Ieri e Oggi)(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 09:12:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ Nuovo singolo e prossimi impegni TV : Venier - Chiambretti oppure d’Urso? : Cristiano Malgioglio, parla dei suoi progetti dopo la calda stagione estiva: Nuovo singolo e prossimi impegni TV, chi sceglierà tra Venier, Chiambretti o d’Urso?(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:36:00 GMT)

Cristiano Malgioglio : “Danzando danzando è la miglior canzone in circolazione. CR7? No. Il calciatore Luigi Rinaldo non lo conosco” : “Non voglio essere presuntuoso ma danzando danzando è la miglior canzone in circolazione, non mi aspettavo questo successo clamoroso. Diciamolo è il vero tormentone dell’estate”, Cristiano Malgioglio è entusiasta del momento d’oro professionale che sta vivendo. Il caldo pomeriggio di Saint Tropez non gli toglie l’energia, organizza il lavoro dei prossimi mesi che lo porteranno nuovamente sul piccolo schermo dopo le ...

Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci/ Foto - le nuove critiche : scambi di “veleni” tra regine della TV : Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci: Foto, le nuove critiche del paroliere sicialiano all'amico esperto di moda: scambi di “veleni” tra regine della TV.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:28:00 GMT)

Cristiano Malgioglio elogia la d’Urso : “Alla gente piace il trash” : Barbara d’Urso: i complimenti di Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio, soltanto una settimana fa, era uno dei due opinionisti del Grande Fratello scelti da Barbara d’Urso, che da quest’anno è tornata la padrona di casa del reality più famoso di sempre. Ora, a distanza di qualche giorno, può commentare in maniera diretta la sua nuova esperienza televisiva e lo fa attraverso le pagine della rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Il ...

Padova Pride Village - la sigla ufficiale è firmata da Cristiano Malgioglio : anche Barbara D'Urso all'inaugurazione : È firmata da Cristiano Malgioglio la sigla ufficiale dell'undicesima edizione del Padova Pride Village, che aprirà ufficialmente le proprie porte venerdì 15 giugno al Polo Fieristico di Padova. A far ...

Cristiano Malgioglio : “Ecco chi ha davvero vinto il Grande Fratello” : Grande Fratello, Cristiano Malgioglio: complimenti speciali a Barbara d’Urso e non solo Cristiano Malgioglio si è divertito davvero molto a vestire i panni dell’opinionista della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il noto cantautore ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dichiarando quali sono stati i momenti più belli di questa esperienza da poco conclusa. […] L'articolo Cristiano Malgioglio: ...

Domenica In : Cristiano Malgioglio e Giucas Casella ‘tradiscono’ la d’Urso : Malgioglio e Casella a Domenica In: Barbara d’Urso beffata Come tutti sapranno bene Mara Venier la prossima stagione televisiva tornerà in Rai per condurre la nuovissima edizione di Domenica In. E’ vero, che ancora non c’è stata alcuna ufficialità, ma la esuberante conduttrice ospite una decina di giorni fa a Che Tempo Che fa da Fabio Fazio l’ha fatto capire in più occasioni. Ma non è finita qua perchè proprio il ...

Cristiano Malgioglio attacca i concorrenti del Gf : «Li dimenticheremo tutti. Aida ha rovinato il gioco - il vincitore insipido» : ROMA - Cristiano Malgioglio è stato opinionista dell'ultima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara d'Urso, al fianco di Simona Izzo ma sembra che non abbia conservato un buon ricordo dei ...

GF 15 - Cristiano Malgioglio contro i concorrenti : 'Li dimenticheremo tutti' : Lunedì 4 giugno è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello 15. Un’edizione davvero particolare quella condotta da Barbara D’Urso, che ha suscitato tantissime polemiche. La più ‘nota’ è stata quella relativa al litigio tra Baye Dame [VIDEO]e Aida Nizar in to al quale il primo ha dovuto fare i conti con una triste squalifica. Ma non solo. Durante il GF 15, si è parlato molto anche della storia d’amore di Simone Coccia Colaiuta e ...

Grande Fratello - Cristiano Malgioglio attacca Aida Nizar : 'Ha rovinato il programma' : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Le ultime novita' svelano che Cristiano Malgioglio ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, dove ha letteralmente asfaltato Aida Nizar e Simone Coccia Colaiuta. GF15: Cristiano Malgioglio contro Alberto Mezzetti Cristiano Malgioglio è tornato a far parlare di sé a poche ore dalla conclusione del ...

AVANTI UN ALTRO - PURE DI SERA/ Diretta e ospiti : riecco Cristiano Malgioglio - Nozzolino vuole Marco Ferri : AVANTI un ALTRO, PURE di SERA: Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono, oggi, mercoledì 6 giugno, una SERAta speciale insieme a tanti ospiti come Barbara D'Urso e Gigi D'Alessio.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 23:39:00 GMT)

Cristiano MALGIOGLIO/ L'attacco al Ministro Fontana : "Abbiamo sentito cose orribili" (Grande Fratello 15) : CRISTIANO MALGIOGLIO, il paroliere torna in voga grazie al reality show di Canale 5. Cosa avrà preparato in vista della finale di stasera? Ci saranno delle sorprese? (Grande Fratello 15)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 22:01:00 GMT)