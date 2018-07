Così Elle Macpherson è caduta nelle braccia del padre dei No Vax

“La prima volta andò Così”. Michelle Hunziker - il segreto su Eros Ramazzotti lascia a bocca aperta. La conduttrice lo ha svelato a distanza di anni - quando ormai nessuno si aspettava di sentirla ancora parlare del suo ex marito : Michelle Hunziker è una delle donne di spettacolo più amate della televisione italiana. Dopo la conduzione del Festival di Sanremo accanto a Claudio Baglioni, poi, il pubblico l’ha amata ancora di più. Ma vi ricordate come ha iniziato la sua carriera Michelle? Posando sui manifesti di una nota marca di intimo… Impossibile dimenticare quel fondoschiena che provocò numErosissimi incidenti… Beh, tutti si giravano a guardarlo… Ma allora il ...

Così i dazi di Trump hanno spinto l'Europa nelle braccia di Pechino : L'Unione Europea non vuole distruggere l'ordine mondiale e si allea con la Cina contro i venti del protezionismo. Mentre a Helsinki va in scena il summit tra il presidente degli Stati Uniti, Donald ...

I campionati dei record e delle emozioni. La danza sportiva mai Così in alto : Numeri da urlo sul piano della Comunicazione dove l'area dei social media ha fatto, come ormai sempre accade, la parte del leone: le dirette su facebook , realizzate in partnership con PMG Sport, la ...

Infiltrazioni nei soffitti e vermi dalle pareti : Così si vive nelle case popolari a est di Roma : Roma - Franca, Tilde, Palmira e Maria Raffaella abitano negli appartamenti delle case popolari di via Don Primo Mazzolari: è la zona vecchia del quartiere Ponte di Nona, oggi conosciuta come Villaggio...

Gli imperi delle star : Così le celebrity diventano imprenditori : Essere una star è un lavoro a tempo pieno, ma per alcune celebrità, fama e ricchezza sembrano non bastare mai. Diversi attori, musicisti, modelli e atleti, già pluripremiati nei mestieri che li hanno resi famosi si sono avventurati, con grande successo, nel mondo degli affari. E se un tempo bastavano le sponsorizzazioni per arrotondare lo stipendio, oggi sembra che la strada dell’imprenditorialità sia la più gettonata fra i big di Hollywood e ...

La città delle spie : Così la battaglia per la Catalogna spacca Barcellona : La crisi per l'indipendenza ha trasformato questa meta turistica in un centro di spionaggio. Si tratta di una metropoli completamente diversa da quella che conosciamo: terra di spie, territorio di fazioni politiche in guerra tra loro, di intercettazioni telefoniche e registrazioni segrete. Nel sottosuolo di quella Barcellona si sta combattendo una vera e propria guerra per il futuro della Spagna ...

La trap napoletana di Geolier feat. Nicola Siciliano : Così il mondo di Secondigliano entra nelle loro canzoni : “Giro pe’ Secondigliano / dinto a ‘n’audi nera opac’ / ca me pare ‘n’astronave…” (Giro per Secondigliano dentro un’Audi nera opaco che mi sembra un’astronave), canta l’ultima trap hit napoletana, P Secondigliano, del giovanissimo Geolier feat. Nicola Siciliano. In appena due mesi il video del brano ha superato oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube, diventando un vero e proprio tormentone. La canzone racconta di come i due (t)rapper ...

Siderno. Cosimo Commisso ucciso insieme alla fidanzata Chantelle Almeida : C’è l’ombra della ‘ndrangheta reggina sul duplice omicidio a Toronto. Cosimo Commisso di 33 anni è stato ucciso a colpi di

Nintendo Labo arriva a scuola : un maestro delle elementari stimola Così la creatività dei suoi studenti : Giocare con Nintendo Labo stimola la creatività, ma il suo tool di programmazione può essere utile per comprendere inoltre una miriade di diverse nozioni, dalla matematica alle scienze in generale. Lo sa bene il britannico Chris McGivern, maestro delle elementari che ha introdotto negli studi dei giovani ragazzi un corso che ha come grande protagonista Nintendo Labo.Come segnala NintendoLife, McGivern ha prima tenuto impegnati i propri studenti ...

Giachetti vs Feltri : “Pd brutta copia del Partito Radicale? Rivendico quelle battaglie”. “Così arriverete al 3%” : Botta e risposta serrato a L’Aria che Tira Estate (La7) tra il direttore di Libero, Vittorio Feltri, e il deputato Pd Roberto Giachetti. Quest’ultimo ribatte alle parole di Feltri e difende le battaglie del Partito Radicale: “Io ero giovane e in giro dicevano che eravamo froci, ricchioni e drogati. Eppure i diritti civili conquistati con battaglie condivise anche col fronte omosessuale ci hanno fatto fare passi in avanti in ...

WhatsApp - i gruppi "cambiano pelle" : Così saranno utili e si ridurrà il rumore di fondo : Una bella novità, senz'altro attesa da molti utenti, per i gruppi WhatsApp. L'obiettivo? Rendere i popolari gruppi che ognuno di noi "ha sul cellulare" davvero utili, quando ve ne sia la...

Le tre vite del Cinema America - la storica rassegna arriva in piazza San Cosimato ad Ostia e al Casale della Cervelletta. E Balduina cinema ... : Non solo cinema: il pubblico potrà visitare una mostra fotografica sul quartiere, curata dall'Associazione Balduina che cura l'intero evento, assistere a spettacoli live, presentazioni e convegni su ...

“Ragazzi…”. E Michelle spiazza tutti Così. Dopo lo champagne è video show sui social : fan impazziti : Capelli al vento o capelli raccolti, davanti al mare o al tramonto. Michelle Hunziker incanta Instagram: sui social la showgirl posta due foto da Sorrento e subito fa il pieno di “mi piace”. Tra gli impegni televisivi e la famiglia, Michelle è anche piuttosto attiva sui suoi account social. Proprio ieri sera la conduttrice di ”Vuoi scommettere?” ha pubblicato un video che ha fatto ‘colpo’ sui suoi ...

Bvlgari - l’alta gioielleria non è mai stata Così Wild Pop : Wild pop. così pop da essere quasi selvaggia. La nuova collezione Alta gioielleria Bvlgari, presentata con un elettrizzante all star party allo Stadio dei Marmi a Roma (nella gallery tutti gli ospiti, da Bella Hadid ai Duran Duran, inarrestabili sul palco), è così inaspettata e sorprendente da essere «Bvlgari al 100%». Eccesso, ironia, fantasia in salsa Eighties. E lusso, ovviamente, per i gioielli e gli accessori che strizzano l’occhio a ...