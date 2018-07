Cos' è la Ducati Race of Champions?

Cos'è il World Ducati week : il programma e gli orari : ... il test rider e wild card MotoGP Michele Pirro , il pilota SBK junior Rinaldi e la leggenda Troy Bayliss La Race of Champions è in diretta sabato 21 luglio, dalle 12 su Sky Sport MotoGP , ch. 207, e ...

MotoGp – Jorge Lorenzo - i rimpianti Ducati e i festeggiamenti : “Marc dice che c’è meno affetto rispetto a Dovi? Ecco Cosa penso” : Jorge Lorenzo, i festeggiamenti Ducati e i rimpianti del team di Borgo Panigale: il maiorchino ha le idee chiare I piloti della MotoGp sono tornati in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. La Yamaha spera in quella vittoria che manca da più di un anno ormai, quando Valentino Rossi vinse proprio sul circuito di Assen, ma non bisogna dimenticarsi della Honda di Marquez e della Ducati. / AFP PHOTO / Josep ...

MotoGp – Dall’Igna pentito? Il direttore generale Ducati pensa solo al presente : “ormai le Cose sono andate in questo modo” : Gigi Dall’Igna, l’addio di Lorenzo alla Ducati e il futuro con Andrea Dovizioso: il direttore generale del team di Borgo Panigale pensa solo al presente La situazione in casa Ducati non è del tutto rosea: Jorge Lorenzo ha conquistato due bellissime vittorie, ma a fine anno andrà via dal team di Borgo Panigale, mentre Andre Dovizioso, l’uomo di punta della squadra italiana, confermato per i prossimi due anni, ha ottenuto a ...

MotoGp - che botta di Lorenzo alla Ducati : “a Le Mans ho scoperto che volevano mandarmi via - Così ho scelto la Honda” : Il pilota maiorchino ha svelato i motivi che lo hanno spinto a lasciare la Ducati per trasferirsi alla Honda, sottolineando di aver preso la decisione dopo Le Mans Archiviato il Gp del Mugello con la doppietta della Ducati, il motomondiale si sposta adesso in Spagna per vivere il Gp di Barcellona. Il circuito del Montmelò ospiterà il settimo appuntamento del calendario 2018, il secondo in terra spagnola dopo quello di Jerez. Sarà un week-end ...

Danilo Petrucci - GP Catalogna 2018 : “Il passaggio alla Ducati ufficiale? Ho dimostrato di non essere Così scarso” : Danilo Petrucci è stato al centro delle manovre del mercato piloti della MotoGP, in questi ultimi giorni. Dopo l’annuncio di Jorge Lorenzo ed il passaggio del maiorchino dalla Ducati alla Honda, il 27enne umbro, attualmente in sella alla Rossa del Team Pramac, ha definito il proprio accordo con la squadra ufficiale di Borgo Panigale e, dall’anno prossimo, affiancherà Andrea Dovizioso. “Il mio obiettivo era guidare una moto ...

MotoGP - Valentino Rossi : “I fischi a Marquez e Lorenzo? In Italia è Così. Ducati ed Honda sono più veloci per il Mondiale” : Parlare dei fischi dei tifosi al Mugello (sede del sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP), all’indirizzo degli avversari di Valentino Rossi, non è certo una novità. Spesso ci sono stati degli episodi incresciosi e sui social si è diffusa anche l’immagine di una “lapide” dedicata a Marc Marquez. Un qualcosa di squallido di cui si è tanto discusso. Quel che resta sono, dunque, i fischi agli indirizzo del ...

MotoGp Ducati - Pirro : «Sono Cose che capitano - io sto bene» : SCARPERIA - 'Dopo il volo ricordo nulla, mi sono risvegliato al centro medico' . È apparso piuttosto sereno Michele Pirro, che ha parlato dall'ospedale Careggi dove è ricoverato dopo il brutto ...