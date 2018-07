'Cosa Nostra in crisi? Mai sottovalutarla' - : Oggi l' arresto di otto persone nel Messinese . Umberto Santino, fondatore del Centro Studi Impastato, commenta così la situazione della mafia siciliana a Sky Tg24: "Se restano le condizioni ...

Mafia : colpo a Cosa Nostra - 8 arresti nel Messinese - : Il 19 luglio i carabinieri hanno fermato i membri di una cellula operativa del clan Spartà accusata di aver minacciato commercianti e taglieggiato giocatori di slot machines. I reati contestati vanno ...

Mafia : colpo a Cosa Nostra - 8 arresti nel Messinese : Mafia: colpo a Cosa Nostra, 8 arresti nel Messinese Il 19 luglio i carabinieri hanno fermato i membri di una cellula operativa del clan Spartà accusata di aver minacciato commercianti e taglieggiato giocatori di slot machines. I reati contestati vanno dall'associazione mafiosa all'intestazione fittizia di ...

Mafia : colpo a Cosa Nostra messinese - decapitato clan che 'controllava' gli imprenditori : colpo alla Mafia messinese. Sgominata la 'cellula' operativa del clan Spartà, egemone sulla zona sud di Messina. I carabinieri del Comando di provinciale di Messina hanno eseguito 8 misure cautelari con il supporto del 12esimo Nucleo Elicotteri carabinieri di Catania, sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Messina su richiesta della Dda guidata dal procuratore Maurizio De Lucia: 7 i reclusi in ...

Il 'capo dei capi' di Cosa Nostra potrebbe non essere Messina Denaro : È Matteo Messina Denaro il capo dei capi di Cosa Nostra? È questa la domanda che, spesso, si sente porre. A maggior ragione dopo la morte di Totò Riina, avvenuta lo scorso 17 novembre. Matteo Messina Denaro, non c’è bisogno di ricordarlo, è l’inafferrabile primula rossa latitante da 26 anni, cioè dall’epoca delle grandi stragi. Dalla Relazione della Direzione Investigativa Antimafia ...

[[L'inchiesta] Altro che Messina Denaro - al comando di Cosa Nostra è tornata la Cupola. Ecco il documento che svela chi comanda : A Palermo, qualche giorno fa l'arresto di Giuseppe Corona,finito in carcere per riciclaggio per le indagini del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinate dalla procura, e che hanno fotografato ...

Mafia : Cancelleri (M5S) - nessuna foto con il boss - non faremo mai affari con Cosa nostra : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Non esiste nessuna foto con me e il boss arrestato oggi, ricordo che quel giorno ero con Luigi Di Maio ed ero stanco morto per la campagna elettorale, c’era un caldo soffocante, la cravatta mi stringeva il collo, verso l’una passavamo da quel bar e ho detto: ‘Luigi, entriamo a prenderci un caffè’. E così abbiamo fatto. Appena entrati, il gestore ha detto ‘Che piacere ...

Mafia - maxi blitz e sequestri per milioni di euro : fermato il "tesoriere" di Cosa nostra : PALERMO - Sono complessivamente 28 gli arresti eseguiti all'alba dalla Guardia di Finanza, 24 persone sono finite in carcere e altre quattro, tra cui un noto legale, ai domiciliari. Per 19 indagati è stato disposto il...

Palermo : arrestato Giuseppe Corona - uno dei tesorieri di Cosa Nostra : L'uomo dopo aver scontato sedici anni di carcere per omicidio lavorava ufficialmente come cassiere di un bar del porto di Palermo: in realtà, però, gestiva fondi di Cosa Nostra per milioni di euro. In manette anche altre 23 persone.Continua a leggere

Mafia - il nipote di Michele Greco sposa la figlia del boss di Porta Nuova : matrimonio al vertice di Cosa nostra : Il nipote del Papa di Cosa nostra sposa la figlia del capoMafia emergente appena scarcerato. E il mercato storico del Capo diventa scenografia per un matrimonio da film. D’altra parte anche se i diretti interessati non hanno alcun precedente giudiziario, i cognomi che si uniscono a Palermo sono di quelli pesanti. Come racconta l’edizione locale di Repubblica, infatti, a sposarsi sono il nipote di Michele Greco, il boss al vertice ...

Rifiuti e edilizia - appalti pubblici pilotati da Cosa Nostra : 16 misure cautelari a Caltanissetta : Coinvolti funzionari comunali e imprenditori. Le indagini hanno svelato un comitato d'affari di mafiosi di San Cataldo che ha condizionato gli appalti