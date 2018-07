Corea del Sud | ritrovato relitto di nave russa | sarebbe carica d' oro

Ssangyong Tivoli Seoul - omaggio alla storia del Costruttore Coreano [FOTO e PREZZI] : Dopo la Black Edition arriva una versione celebrativa del Paese di origine battezzata Ssangyong Tivoli Seoul Nuovo look e allestimenti personalizzati per Tivoli K Collection Seoul che si colora con le tinte della bandiera della Repubblica Coreana. Due nuove versioni: blu con tetto bianco e specchietti rossi o rossa con tetto bianco e specchietti blu per esaltare con stile le origini di un’auto dal carattere vivace che non passa ...

Repubblicani vs Trump : “Hai svenduto l'America a Putin”/ Dietrofront anche sulla Corea del Nord? : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 23:00:00 GMT)

Samsung Galaxy Note 9 : nuova immagine ufficiale/ La foto del nuovo phablet sudCoreano : Samsung Galaxy Note 9: nuova immagine ufficiale. La foto del nuovo phablet sudcoreano è stata mostrata in rete in queste ore: ecco le più interessanti novità(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:09:00 GMT)

Usa - parata di star contro la Corea del Sud : "Basta mangiare i cani" : Nel mirino dei manifestanti le abitudini alimentari del popolo Coreano che, nonostante gli appelli provenienti da ogni parte del mondo, continua a consumare in abbondanza carne di cane. Consuetudine ...

Corea del Nord - Trump : nessuna “fretta” per denuclearizzazione : Corea del Nord, Trump: nessuna “fretta” per denuclearizzazione Corea del Nord, Trump: nessuna “fretta” per denuclearizzazione Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Trump: nessuna “fretta” per denuclearizzazione proviene da NewsGo.

Scherma - Mondiali 2018 : i favoriti della sciabola. Coreani favoriti - l’Italia punta su Curatoli e Berrè : Mancano solo due giorni all’inizio dei Mondiali di Scherma a Wuxi in Cina. Nell’analisi dei favoriti manca solo quelli relativi alla prova individuale della sciabola maschile. Tutto sembra portare ad una sfida interna tra Coreani, visto che al primo e al secondo posto del ranking mondiale ci sono rispettivamente Gu Bongil e Oh Sanguk, che hanno collezionato ben quattro vittorie in questa stagione di Coppa del Mondo. Inoltre non ...

Antonio Razzi su Cristiano Ronaldo : “lavorerò per portarlo in Corea del Nord” : Antonio Razzi è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Razzi ha parlato della sua avventura televisiva: “I capi sono contenti, pare che I Razzi Vostri vada bene. Mi auguro che in futuro si possa ulteriormente migliorare, che ci siano ancora più persone, soprattutto tra i ...

Xiaomi sfida Samsung in Corea del Sud con lo Xiaomi Redmi Note 5 : Xiaomi ha già scelto il suo primo smartphone che sarà commercializzato nella patria di Samsung e LG: si tratta di Xiaomi Redmi Note 5 L'articolo Xiaomi sfida Samsung in Corea del Sud con lo Xiaomi Redmi Note 5 proviene da TuttoAndroid.

Corea del Nord - Trump : Kim Jong-un “è divertente e molto intelligente” : Kim Jong-un è “molto intelligente” ed ha una “grande personalità“: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Mail on Sunday, circa un mese dopo lo storico summit tra i due leader a Singapore. “Vado d’accordo con lui, è molto intelligente, ha una grande personalità, è divertente ed è anche un negoziatore molto bravo e irremovibile“, ha detto il tycoon ...

Corea - il mistero dell'aereo privato di Kim a Vladivostok : Qualcosa si muove fra Corea del Nord e Russia. Secondo quanto riportato dall'agenzia sudCoreana Yonhap, un aereo, che si presume essere l'aereo privato di Kim Jong-un, è atterrato a Vladivostok nella giornata di ieri. A darne conferma, il sito di monitoraggio dei voli Flightradar24, che ha riportato i dati del Chammae-1, il volo di linea di Kim. L'aereo è atterrato a nella città sul Pacifico la mattina presto e ripartito verso Pyongyang tre ore ...

Corea del sud - la vecchia e il mare : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 27 di Vanity Fair (2018), in edicola dal 4 al 10 luglio Il sole è appena sorto sul villaggio costiero di Pyeong Dae a Jeju, isoletta vulcanica della Corea del Sud. Dai bassi edifici, una ventina di donne si accinge a entrare nel mare grigio acciaio. Alcune, con indosso già la muta, raschiano il terreno per affilare il bitchang, gancio che useranno per estrarre l’abalone – un particolare tipo di ...

Corea del Nord : media Seul - fiducia su visita Xi il 9 settembre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Presidente Fico riconosce i meriti della legge sugli ECoreati : Ci siamo confrontati sull'importanza dei temi ambientali nell'agenda politica del Paese, temi su cui occorre lavorare costantemente e che occorre tenere al centro del dibattito pubblico. Da questo ...

L'Austria del superlavoro vola a 60 ore settimanali E la Corea stakanov taglia : Minacce di morte ai deputati che hanno votato le nuove misure: pietre tombali e ceri davanti alle loro abitazioni. I sindacati che minacciano un autunno caldissimo. L'opposizione che attacca l'Fpö, la ...