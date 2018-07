Conte rinvia vertice governo su nomine

Nomine - rinviato il vertice a palazzo Chigi da Conte : Il premier Giuseppe Conte aveva convocato i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.-

Aquarius - Macron : 'Non posso dare ragione a chi provoca'. Conte rinvia la visita a Parigi : E anche dietro la decisione del ministro dell'Economia Giovanni Tria di annullare la trasferta in Francia ci sarebbe il suo zampino. I due avrebbero deciso insieme di cancellare il volo, in programma ...

Aquarius : Macron non si scusa - Conte orientato a rinviare il vertice - : Roma chiede le scuse a Parigi dopo l'attacco sulla gestione del caso della nave con a bordo i migranti. Il presidente francese: "Non posso dare ragione a chi provoca, a chi caccia una nave davanti ...

Migranti - è ancora scontro Italia-Francia : Macron non si scusa - Conte rinvia visita all'Eliseo : ROMA - Mentre la nave Aquarius - scortata da due unità italiane - naviga verso Valencia col rischio, tra l'altro, di imbattersi in mare mosso , a 24 ore dalla partenza l'imbarcazione ha ormai doppiato ...

Aquarius - tensione Italia-Francia : <br>Il Premier Conte orientato a rinviare il vertice di Parigi : 21:40 - Stando a voci di corridoio provenienti da Palazzo Chigi, il Premier Conte sarebbe orientato ad annullare la visita a Parigi in programma per venerdì prossimo. Le parole di oggi di Macron - che non si è scusato, ma anzi ha rilanciato - non sono piaciute per niente ai membri del Governo italiano. Si attendono comunicazioni ufficiali da Palazzo Chigi sul tema.Aquarius, Macron non chiede scusa all'Italia18.00 - Dopo la nota arrivata ...

ITALIA VS FRANCIA : CRISI SUL CASO AQUARIUS/ Conte rinvia vertice con Macron : “non ci sono le condizioni” : ITALIA vs FRANCIA: CASO migranti AQUARIUS apre la CRISI istituzionale dei due Paesi. Salta vertice ministri Economia, Conte “senza scuse non andrò venerdì a Parigi” ma Macron non si scusa(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:50:00 GMT)

Conte orientato rinviare viaggio Parigi : 20.23 Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è orientato a rinviare il colloquio con il presidente farncese Macron, previsto per venerdì a Parigi. Al momento non ci sono le condizioni per la visita a Parigi, riferiscono fonti del governo. La decisione dopo l'inasprirsi dello scontro tra la Francia e l'Italia sull'accoglimento dei migranti e le parole di attacco di Macron.Stamane Salvini ha detto:"Se i francesi avranno l'umiltà di ...

Conte rinvia incontro con Macron - non ci sono condizioni : Roma, 13 giu. , askanews, - L'incontro del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, in programma venerdì prossimo, non ci sarà.Secondo ...