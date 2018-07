Conte annulla vertice nomine Cdp Salvini smentisce Premier | “non sapevo nulla

Aquarius - Conte annulla il viaggio a Parigi : «Non sono arrivate le scuse» : Niente incontro all?Eliseo. Le scuse non sono arrivate e il presidente del Coniglio annulla il viaggio che venerdì lo avrebbe dovuto portare a Parigi per incontrare il presidente...

Migranti - Conte annulla il viaggio a Parigi : «Non ci sono le condizioni» : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il premier e il ministro dell’Economia annullano le rispettive visite in Francia. Confermato invece l’incontro di giovedì a Berlino tra Tria e il tedesco Scholz...

Aquarius - Conte pronto ad annullare il suo viaggio a Parigi : “Non ci sono le condizioni” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è pronto ad annullare il suo viaggio a Parigi: il governo ha chiesto delle scuse ufficiali a Emmanuel Macron che non sono però arrivate. Secondo Palazzo Chigi, quindi, non ci sono le condizioni per il viaggio in Francia che comunque, per il momento, non è ancora stato annullato.Continua a leggere

Aquarius - Salvini : “Macron si scusi”. Conte minaccia di annullare la sua visita a Parigi : Il governo guidato da Giuseppe Conte pretende le scuse ufficiali da parte del presidente francese Emmanuel Macron. Altrimenti, il presidente del Consiglio minaccia di annullare la sua visita a Parigi prevista per venerdì. Salvini afferma: "Gli italiani non hanno niente da imparare in termini di solidarietà, si scusino". Ma dall'Eliseo fanno sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione.Continua a leggere

Aquarius - Tria annulla la visita in Francia Moavero : "Inaccettabili le accuse di Parigi" A rischio il vertice Macron-Merkel-Conte : Il ministro dell'Economia ha annullato l'incontro con l'omologo francese, Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi, alla luce degli ultimi sviluppi in seguito alla vicenda dei migranti. Salvini rincara la dose: "Se dalla Francia non arrivano scuse ufficiali il premier Conte fa bene a non partecipare al summit"

Tensioni sui migranti - il ministro Tria annulla il viaggio a Parigi Salvini : “Scuse - o Conte non vada a Parigi” : Ma dal ministero degli Esteri francese arrivano segnali di distensione dopo le accuse di ieri: «Siamo consapevoli degli sforzi dell’Italia»

Aquarius - Salvini : ‘Vertice Macron-Conte da annullare? Francia chieda scusa’. E su Tlc al M5s : ‘Berlusconi deluso? Tutto ok’ : “Vertice Macron-Conte da annullare? Se i francesi avranno l’umiltà di chiedere scusa, amici come prima. Però gli insulti da parte di chi respinge e chiude i porti non li accettiamo”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine dell’assemblea di Confesercenti, sullo scontro diplomatico e politico tra Italia e Francia. “M5s commissariato con il Cipe a Giorgetti? Ma no, loro vogliono vederci chiaro su ...

Scontro sui migranti - Conte irritato dalla accuse della Francia pronto ad annullare la visita a Parigi : "La Francia fa la sua parte, ciò che è inaccettabile è il comportamento e la strumentalizzazione politica che è stata fatta dal governo italiano" sul caso Aquarius, ha detto il portavoce del governo ...

"Non accetto lezioni ipocrite". Conte pronto ad annullare la visita a Parigi : Tutti a puntare il dito contro l'Italia. Soprattutto chi non ha titoli per farlo. Emmanuel Macron ci definisce "vomitevoli, cinici e irresponsabili", mentre il ministro della Giustizia spagnolo, Dolores Delgado, arriva a darci dei delinquenti ventilando rischi di "responsabilità penali internazionali" per aver chiuso i porti alla nave della ong Sos Mediterranee. Un'invasione di campo senza precedenti che arriva da due Paesi, la Francia e la ...