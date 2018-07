Consulta-Csm | il Parlamento vota con probabile fumata bianca

Giustizia : accordo in dirittura d’arrivo per Csm e Consulta (2) : (AdnKronos) – Il Pd ha scelto David Ermini come candidato per il Csm. Avvocato, molto vicino a Matteo Renzi, Ermini è alla sua seconda legislatura. Attorno al suo nome, riferiscono fonti parlamentari dem, ci sarebbe stato un serrato braccio di ferro. Le componenti non renziane avrebbero preferito altre scelte. Ma alla fine il nome di Ermini è quello che ha prevalso. “Su di lui c’è un larghissimo consenso ed è apprezzato ...

Giustizia : accordo in dirittura d’arrivo per Csm e Consulta : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – accordo in dirittura d’arrivo per l’elezione degli otto membri laici del Csm e del giudice costituzionale, in vista della seduta del Parlamento convocata per oggi pomeriggio alle 14.30. Per la Consulta viene confermato il nome di Luca Antonini, indicato dalla Lega.Per quanto riguarda il Consiglio superiore della Magistratura, M5S esprimerà tre candidati (Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati ...

Per il Csm è in pole il genovese Benedetti. Consulta - è in gioco il nome di Alpa : Il professore recordman di preferenze su Rousseau: «Sarebbe un onore per il nostro Ateneo». Alpa jolly anche per la Consulta

Giustizia : notte trattative - domani Parlamento vota per Csm e giudice Consulta : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – notte di trattative in vista della seduta comune del Parlamento, in programma domani alle 14.30, per eleggere gli otto membri del Csm e il giudice della Corte costituzionale chiamato a sostituire Giuseppe Frigo dimessosi il 7 novembre del 2016. In questo caso dovrebbe arrivare l’attesa fumata bianca, interrompendo così una vacanza che domani arriverà a 618 giorni, sfiorando il record dei 623 che ...

Parlamento : il 19 luglio seduta comune su Csm e giudice Consulta : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il 19 luglio il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione dei membri laici del Csm e di un giudice della Consulta. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera. L'articolo Parlamento: il 19 luglio seduta comune su Csm e giudice Consulta sembra essere il primo su Meteo Web.