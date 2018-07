Concerto per finanziare la borsa di studio ' Giuseppe Russo'

Come raggiungere il Concerto di Laura Pausini a Roma con lo sciopero dei trasporti : orari e fasce garantite : Il concerto di Laura Pausini a Roma sarà messo a dura prova dallo sciopero dei trasporti indetto per il 21 luglio e che si prolungherà fino alle 21 della giornata successiva. Incroceranno le braccia i lavoratori dei treni gestiti da Trenitalia, Trenord e Italo, oltre alla compagnia di volo low cost Vueling e quella italiana Blue Panorama. Il 22 e 23 luglio è invece previsto lo sciopero del personale autostradale. Lo sciopero dei treni di ...

Grande attesa per il Concerto di Gianni Morandi alla Summer Arena di Soverato : Quelli del Gianni Morandi tour 2018 "d'amore d'autore" sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una track list di oltre 40 brani per più di due ore di ...

Cesare Cremonini - Una notte a San Siro/ Diretta e scaletta : "Perchè dipende dalla musica" (Concerto Milano) : Cesare Cremonini, Una notte a San Siro: su RaiDue, in prima serata, il concerto tenutosi il 20 giugno a Milano. scaletta, info e anticipazioni dell'evento(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:18:00 GMT)

Ben Harper torna a Roma : il 21 ottobre in Concerto all'Auditorium Parco della Musica : Ben Harper torna in Italia e il prossimo 27 ottobre salirà sul palco della sala Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica. I biglietti si potranno acquistare - come fa sapere Musica per Roma - ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città CERVO : MARTEDÌ 17 LUGLIO NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IL Concerto DI GIORGIO ... : Diversamente Festival: È attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d'Oro di CERVO, presente a tutti gli spettacoli. A partire dalle 20.30 e per tutta la durata del ...

Posticipato il Concerto di Fabrizio Moro a Marostica per maltempo - nuova data e rimborso biglietti : Sarà Posticipato di un giorno il concerto di Fabrizio Moro a Marostica, inizialmente previsto lunedì 16 luglio ma poi spostato all'indomani a causa di un'allerta maltempo sulla zona. Il concerto che rientra nell'ambito del tour estivo del cantautore romano, inaugurato dal debutto in carriera allo stadio Olimpico col live del 16 giugno scorso, si terrà dunque martedì 17 luglio: il posticipo è dovuto alla previsione di "condizioni ...

Parte il tour di Fiorella Mannoia con un Concerto per i migranti a Taormina : “Salvini vi ha addormentato il cervello” : Debutta domenica 15 luglio il nuovo tour di Fiorella Mannoia, Live Estate 2018, con una serie di date estive in arene e location all'aperto, a cominciare dal concerto al Parco Europa Unita di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Gli ultimi biglietti per il live che apre la nuova tournée estiva sono ancora disponibili in prevendita su circuito Ticketone: seguiranno altri 13 concerti in giro per l'Italia fino al 26 agosto, ma ...

Kasabian - Concerto a Napoli / Etes Arena Flegrea - scaletta e orari : grande spettacolo per il Noisy Naples Fest : Kasabian, concerto a Napoli: Etes Arnea Flegrea, scaletta e orari. grande attesa per lo spettacolo che andrà in scena dalle ore 21.00 in occasione dell'evento Noisy Naples Fest.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:08:00 GMT)

Festa per Gay pride nel centro estivo per bambini - diocesi di Bologna : “SConcerto” : La “Festa” in un centro estivo per bambini per il Gay pride è sconcertante per la diocesi di Bologna. “La Chiesa di Bologna ha appreso con sconcerto che al centro estivo di una scuola dell’infanzia di Casalecchio di Reno è stato presentato l’evento del Gay pride a bambini in una fascia di età delicata come quella prescolare. Un tema così complesso meriterebbe di essere affrontato con maggiori cautele e sicuramente si ...

Fiorella Mannoia apre le frontiere - a Taormina il Concerto-evento per i rifugiati : Domenica 22 luglio al Teatro Antico di Taormina Fiorella Mannoia sarà la protagonista di un grande concerto-evento organizzato per raccogliere fondi da destinare al programma "Guardiamo...

Scaletta dei Negramaro a Lecce il 13 luglio - orari e ritiro biglietti per l’ultimo Concerto allo Stadio del Mare : Col concerto dei Negramaro a Lecce di venerdì 13 luglio si conclude l'avventura de L'amore che torni Tour Stadi 2018 con cui la band ha presentato dal vivo i brani dell'ultimo omomimo album insieme ai classici del suo repertorio. Tornati negli stadi dopo anni di tour nei palazzetti, tra giugno e luglio Giuliano Sangiorgi (voce, piano, chitarre), Lele Spedicato (chitarre), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori), Ermanno Carlà (basso), ...

Festival Como Città della Musica - prove aperte dei "100 Cellos" in vista del Concerto in Arena : «L'ensemble ha già totalizzato una ventina di spettacoli ed è stato formato nel 2012 ha detto il musicista e compositore di fama mondiale Giovanni Sollima Comprende di tutto, da gente che si è ...

Kesha è scoppiata a piangere durante un Concerto per l’affetto dimostratole dai fan : Aww <3 The post Kesha è scoppiata a piangere durante un concerto per l’affetto dimostratole dai fan appeared first on News Mtv Italia.