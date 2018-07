Con lo stop ai migranti le badanti scarseggiano | anche se sono in aumento le italiane

Nairobi de «La Casa di Carta» Contro Matteo Salvini : «Stop al razzismo - dimettiti» : «Sì, Vanity Fair. Sì, zingara». Alba Flores, meglio nota come la Nairobi della Casa di Carta, è fiera delle sue origini gitane. Lo dice nell’intervista che ha rilasciato al nostro giornale e lo ripete su Instagram, lanciando un chiaro messaggio ai provvedimenti approvati da Matteo Salvini in materia di immigrazione. «Salvini dimission», «Stop racism» e «Stop antigitanismo» sono gli hashtag che sceglie per accompagnare il post che raduna ...

Alitalia - Di Maio e Toninelli : “Tornerà di bandiera”/ E torna alla mente stop di BerlusConi ad Air France-Klm : Alitalia, sul futuro della compagnia aerea sono intervenuti sia Luigi Di Maio che Danilo Toninelli. L'intenzione è di mantenere il controllo in mani italiane(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:22:00 GMT)

Stop alle nozze tra Anas e Ferrovie - Rixi : «Governo Contrario alla fusione» : Il sottosegretario ai Trasporti: «Le due società hanno ruoli e compiti diversi, i servizi devono essere prioritari»

Le mani del Governo su Fs : più vicini stop a fusione Con Anas e addio di Mazzoncini : La maxi-fusione tra Ferrovie dello Stato Italiane e Anas deve saltare. È quello che sostengono due sottosegretari ai Trasporti della Lega: "Si faccia marcia indietro" dicono Armando Siri al Corriere della Sera e Edoardo Rixi alla Stampa.L'operazione di fusione, afferma Siri, "non discende da un disegno di politica industriale, quanto dall'ennesima vicenda in cui si privilegia un aspetto finanziario, mettendo insieme due realtà che ...

Scioperi - revocato stop dei Controllori di volo per il 21 luglio : Scioperi, revocato stop dei controllori di volo per il 21 luglio La decisione di Enav di annullare l'agitazione arriva dopo il rinnovo della parte economica del contratto. Ministero dei Trasporti: nostra mediazione determinante. Rischio disagi nel fine settimana per altri Scioperi che coinvolgono sia voli che reti ...

Dopo il VasCononStop Live - Vasco Rossi a Zocca inaugura il “Summer Tour” : video dell’inContro coi fan : Prosegue la permanenza di Vasco Rossi a Zocca Dopo la conclusione del VascoNonStop Live con cui ha girato gli stadi d'Italia nel mese di giugno. Il rocker sta trascorrendo le sue giornate tra escursioni, passeggiate all'aria aperta, apparizioni a sorpresa al bar del paesino modenese e incontri con i fan che lo aspettano fuori dalla sua villetta, ormai storicamente meta di pellegrinaggi da parte di appassionati della sua musica. Mai così ...

Sciopero trasporti Gtt oggi 16 luglio a Torino/ Ultime notizie : stop di 24 ore Contro i 260 licenziamenti : Sciopero trasporti Gtt oggi 16 luglio a Torino: stop di 24 ore di tutti i mezzi pubblici contro i 260 licenziamenti annunciati dall'azienda entro il 2019. Fasce orarie di garanzia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:09:00 GMT)

Migranti - ora lotta al buonismo Dopo l'Ue cambiare le coscienze Stop alla deportazione eConomica : Ricordate qualche tempo fa, quando, purtroppo per noi, governava il centrosinistra e a Palazzo Chigi comandava Paolo Gentiloni? Era bastato poco, anzi pochissimo. Ci eravamo distratti a fronte dell'apocalittica tragedia accaduta in centro Italia, un terremoto terrificante portatore di morte, e loro ne avevamo approfittat Segui su affaritaliani.it

Stop stipendi in Contanti : busta paga tracciabile - ok alla prepagata : Al via da luglio lo Stop agli stipendi in contanti. Il pagamento delle buste paga può essere effettuato anche su carta di credito prepagata (come ad esempio la postepay). Ma non solo. In caso di soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori”, le retribuzioni possono essere versati sul c.d. “libretto del prestito”. La novità è contenuta nel recente documento di prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota n. 5828/2018), che ...

Stop a 8mila Contratti? Di Maio : numero «apparso» nella relazione tecnica - colpa delle lobby : nella relazione tecnica al provvedimeto «non c’è scritto quanti contratti a tempo indeterminato nasceranno per effetto della stretta dei contratti a tempo determinato»: ministro «perplesso»...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 luglio : Libia - partito un altro barCone. Italia : stop alle navi militari Ue : La giornata Tornano i barconi carichi. 450 migranti in Sicilia Immigrazione – Il duro del Viminale dice: “Nessun porto”. Nuovo scontro con Malta che non interviene, poi si muove la Guardia costiera Italiana. Altri tre sbarchi in un giorno di Alessandro Mantovani Ong e migranti in mare. Ciò che non si può smentire di Marco Travaglio e Stefano Feltri La polemica – I punti fermi nel dibattito sui salvataggi Tijuana, Messico Il ...