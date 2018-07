Commozione ai funerali di Fogliata | amato volontario palazzolese

Roma : lacrime e Commozione a funerali Carlo Vanzina : Roma – lacrime e applausi per il feretro di Carlo Vanzina all’uscita della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica. Tra i primi a uscire smarcando i giornalisti con volto tirato, Christian De Sica, e subito dopo Massimo Boldi. Fuori la basilica ad uscire quasi in contemporanea con il feretro anche Silvio Berlusconi che parlando di Vanzina ha ricordato di essere stato un suo grande amico: ...