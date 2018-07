Come testare la Velocità della tua linea Internet : Fast.com si aggiorna e diventa più completo. Ecco il tool per misurare la Velocità della tua connessione ADSL o Fibra con i server veloci di Netflix Come testare la Velocità della tua linea Internet Lo speed test di Netflix, Fast.com, si aggiorna notevolmente offrendo sia la Velocità di download, che quella di upload ed anche […]