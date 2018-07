Come sta avvenendo la rivoluzione tecnologica del Pentagono

Come la destra italiana sta rubando le icone della sinistra a suon di bufale : Si intitola "Alla mia nazione" e l'ultimo verso fa così: "Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo." SAMORA MACHEL Un'altra icona della sinistra a subire questo trattamento è Samora Machel"...

Hockey pista - Europei 2018 : Italia-Spagna. Orario d’inizio e Come vederla in tv : Il primo posto passa da qui. L’Italia si gioca la vetta del gruppo B contro i padroni di casa della Spagna nell’ultimo match della fase a gironi degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. Gli azzurri sono consapevoli di disporre di talento a sufficienza per competere con qualsiasi avversario, ma un’eventuale vittoria contro la corazzata iberica sarebbe un’iniezione di fiducia importante in prospettiva futura, dato ...

Casamonica Come 'ndrine - gli arrestati davanti al giudice scelgono il silenzio : Gli esponenti del clan Casamonica non parlano. Nemmeno una risposta alle domande del gip, nella saletta dedicata del carcere di Rebibbia dove si svolgono i primi interrogatori di garanzia dei 33 ...

Al mare - chic Come le star. Quando l’ispirazione è vintage : Se non fosse per quel bianco e nero o per la grana grossa dell’immagine, queste foto sembrerebbero scattate oggi. I corsi e i ricorsi non sono solo storici, ciclicamente le mode tornano riproponendo must have irresistibili per chi vuole essere sempre sul pezzo (o due pezzi, se parliamo di look da spiaggia) in fatto di stile. Quando le vacanze si chiamavano villeggiatura e le riviste rotocalchi, erano le attrici e le esponenti del cosiddetto ...

Come Eliminare Un Follower Da Instagram (Senza Profilo Privato) : Si può Eliminare un Follower da Instagram senza bloccarlo? Come faccio ad Eliminare un Follower da Instagram? Togliere, cancellare, rimuovere Follower da Instagram Come faccio ad Eliminare, togliere o cancellare Follower da Instagram? Nuovo giorno, nuova guida dedicata al social network fotografico Instagram. Oggi andremo a vedere insieme Come Eliminare, togliere o cancellare un Follower da Instagram senza bloccarlo e senza […]

Come Eliminare Un Follower Da Instagram (Senza Profilo Privato) : Si può Eliminare un Follower da Instagram senza bloccarlo? Come faccio ad Eliminare un Follower da Instagram? Togliere, cancellare, rimuovere Follower da Instagram Come faccio ad Eliminare, togliere o cancellare Follower da Instagram? Nuovo giorno, nuova guida dedicata al social network fotografico Instagram. Oggi andremo a vedere insieme Come Eliminare, togliere o cancellare un Follower da Instagram senza bloccarlo e senza […]

Come disinstallare app e programmi Mac : Sono tantissimi gli utenti che si chiedono se passare da Windows a macOS per via delle funzionalità e potenzialità offerte dal sistema operativo progettato da Apple. Quelli che non possono permetterselo, invece, cercano su Internet Come trasformare Windows in Mac. In entrambi i casi, non si può fare a meno di installare programmi per usarli anche sull’OS della mela morsicata. Abbiamo deciso di realizzare questa guida per rivelarvi proprio ...

Di Maio e Assia Montanino - 26enne di Pomigliano assunta Come segretaria a 72 mila euro «Onesta e leale - vergognatevi» : Il vicepremier dopo le critiche de «Il Giornale»: «L’ho conosciuta 5 anni fa. Negli anni si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria»

Lana Turner e Johnny Stompanato : Come è finito il cadavere del gangster nella stanza della diva più desiderata : La figlia quattordicenne dell’attrice, Cheryl Crane, confessa subito il delitto. Sua madre, la protagonista di alcuni dei più celebri film degli anni d’oro del noir, al processo fa «la migliore interpretazione della sua vita». Il caso, nella primavera del 1958, finisce nelle prime pagine di tutto il mondo: in Italia se ne occupa anche Indro Montanelli

Come Putin sta gestendo economia ed equilibri di potere interni alla Russia : ... Come molti esperti evidenziano, rappresenta il vero centro di comando e controllo, dove le linee strategiche di politica interna ed estera vengono formulate per poi essere passate al governo e agli ...

Stablecoin : Come funzionano gli 'anti-bitcoin' con un prezzo stabile : Le Stablecoin sono criptovalute che vogliono eliminare uno dei maggiori problemi del settore: la volatilità del prezzo. Ecco come funzionano

Stablecoin : Come funzionano gli “anti-bitcoin” con un prezzo stabile : (Foto: ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images) Qual è il più grande difetto del bitcoin e delle criptovalute? Chiedete a chiunque e la risposta sarà quasi sempre la stessa: la volatilità. E se consideriamo che sei mesi fa un bitcoin valeva più o meno tre volte quanto vale oggi (sui 6.000 dollari), è difficile controbattere. Se la volatilità di una criptovaluta può alimentare la speculazione, e dunque creare un certo interesse attorno a sé, a lungo ...

Le star senza trucco (Come Cameron e Drew) : Siamo abituati a vederle sempre sotto i riflettori vestite di tutto punto e con make-up realizzati da grandi maghi dei pennelli. Eppure, anche le star hanno i loro momenti #nomakeup. A maggior ragione nella calda stagione, quando le alte temperature scoraggiano l’applicazione di troppi prodotti e la tintarella invita a uscire in versione acqua e sapone grazie a quel fascino che solo una bella abbronzatura sa regalare. E se alcune non riescono a ...

Hockey pista - Europei 2018 : Italia-Germania. Orario d’inizio e Come vederla in tv. Il programma completo : Tre vittorie nelle prime tre partite. L’Italia procede spedita verso i quarti di finale degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Ma la partenza a razzo non basta ad assicurarsi la prima posizione in classifica. Gli azzurri, infatti, sono attesi da un duplice confronto che deciderà le sorti dei ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti in vista della fase ad eliminazione diretta. Oggi, mercoledì 18 luglio, l’Italia ...