Come sarà il nuovo giornale online di Enrico Mentana

Onu - marcia indietro sul parmigiano 'dannoso Come il fumo' : non ci sarà il bollino nero : Il parmigiano reggiano dannoso come il fumo? Per quanto folle e infondato potesse sembrare, il re mondiale dei formaggi e altre eccellenze italiane hanno rischiato grosso: un colpo se non mortale ma ...

Festival di Venezia 2018/ Il Golem - Come venne al mondo di Wegener sarà il film di pre-apertura : Festival di Venezia 2018, sarà Il Golem - Come venne al mondo di Paul Wegener il film di pre-apertura: il lungometraggio muto del 1920 restaurato in 4K(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Scherma - Mondiali 2018 : sarà una Russia dominante Come agli Europei? Italia chiamata a rispondere : Italia contro Russia è una sfida che ogni volta che c’è un grande appuntamento schermistico si ripropone. Anche da domani ai Mondiali di Wuxi comincerà il duello a distanza tra le due migliori nazioni non solo del Vecchio Continente, ma di tutto il mondo. sarà una lotta davvero serratissima per conquistare il primo posto nel medagliere in terra cinese. L’Italia difende il successo della passata edizione, quando con nove medaglie ...

Diritti tv Serie A 2018-2019 - che canale è Dazn e Come vederlo in tv e streaming? Il pacchetto di partite offerto - ci sarà Diletta Leotta : Tante novità sul fronte Diritti televisivi del calcio nella stagione 2018-2019 di Serie A. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma Dazn, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così seguire alcuni dei match clou del nostro campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30). Quello raggiunto oggi è il ...

Città del futuro : Come saranno : Immaginare la Città del futuro significa immaginare la società del futuro e la vita che faranno i nostri eredi. Costruire e mettere dei presupposti intelligenti e studiati, per la Città del futuro, vuol dire plasmarlo e dettare la direzione o per lo meno una idea di direzione che ad altri toccherà perseguire fino alla meta. La meta è il futuro, quindi il viaggio continua e generazione dopo generazione, a tutti noi tocca contribuire a quelle che ...

domani "forza croazia!". tifare "contro" la francia sara' naturale Come respirare. e non riguarda... - Sport : I francesi sembrano fieri a noi italiani perché si vantano tanto del loro paese, il miglior paese del mondo, ai loro occhi, senza pensare che probabilmente siamo noi a non vantarci abbastanza del ...

Come sarà la scuola del governo pentaleghista : Garantire il pieno diritto al sapere di ogni studente, in qualsiasi condizione socio-economica, ridare centralità al ruolo degli insegnanti e mettersi al passo con i cambiamenti generati dalle innovazioni. Marco Bussetti, ministro dell'Istruzione ha presentato di fronte alle commissioni Cultura di Camera e Senato gli impegni che prenderà con il mondo della scuola. Nessuna rottamazione. Nessun ribaltone. Bussetti ...

Apertura Apple Store Milano di Piazza Liberty ufficiale fra meno di 2 settimane : Come sarà : L'Apertura dell' Apple Store Milano di Piazza Liberty è ufficiale entro la fine di questo mese di luglio. L'appuntamento è fissato per giovedì 26 luglio, dunque fra meno di 2 settimane. Ad annunciarlo in anteprima è il sito Corriere.it grazie ad un intervista alla vicepresidente Apple Angela Ahrendts, che in realtà uscirà solo domani 14 luglio per Io Donna. Per essere precisi non dovremmo chiamarlo neanche Apple Store Milano di Piazza Liberty ...

Il Tutor sarà riattivato il 25 luglio - ecco Come funziona : (Foto: wikipedia.org) Il Tutor ritorna, evoluto e più performante. A partire da mercoledì 25 luglio 2018 il SICVe-PM, la versione 2.0 dell’accoppiata sensori-telecamere e del software che dà loro vita propria, sorveglierà il nostro stile di guida proprio a ridosso delle vacanze estive. L’Associazione amici polizia stradale (Asaps) ritiene che saranno collocati seguendo determinati principi di necessità, ovvero nei tratti più a rischio incidente. ...

Tecnologia a Citytech - guida autonoma e mobilità condivisa : Come sarà il futuro : Arriva a Milano la sesta edizione di Citytech, la manifestazione che ha come fulcro l’urbanistica e la mobilità. L’evento è di portata nazionale e infatti raccoglie nel suo bacino aziende importanti e, parallelamente, ospita le startup più innovative del settore. Le date fissate per Citytech sono il 13 e il 14 settembre, mentre la location sarà la Fabbrica del Vapore. La Kermesse è promossa dal Comune, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, ...

WWE 2K19 – Ronda Rousey sarà presente - ma solo Come bonus : ecco Come ottenerla : La 2k ha annunciato che Ronda Rousey sarà presente in WWE 2K19, come contenuto bonus: i fan potranno ottenerla preordinando il videogioco 2K annuncia oggi che l’atleta Olimpica, attrice, ex lottatrice e UFC® Hall of Famer nonchè attuale Superstar WWE® “Rowdy” Ronda Rousey®, farà il suo debutto virtuale in WWE® 2K19. The “Baddest Woman on the Planet” – che ha subito mandato un forte segnale all’universo WWE con una sorprendente apparizione ...

Presentata la prima stagione di prosa del Teatro Galli : ecco Come sarà : La sezione ospita anche alcune riprese di spettacoli che hanno registrato un ottimo successo di pubblico e di critica come Maria Callas. Master class , 19 gennaio, in cui Mascia Musy , accompagnata ...