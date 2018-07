Come riciclare la vecchia maglia del Real Madrid di Cristiano Ronaldo

Come riciclare vecchi mattoni di casa : Le case vecchie hanno il loro fascino e, spesso, nascondono dei veri e propri piccoli tesori. Se durante la scelta della casa hai optato per una vecchia abitazione, potresti avere in garage (o nel giardino) dei vecchi blocchi di pietra. Oppure potrebbero esserti avanzati dei mattoni rossi o in cemento in seguito a dei lavori di ristrutturazione della casa. Potrebbero sembrarti solo dei rifiuti inerti, ma nella realtà hai un vero e proprio tesoro ...